“备战”大流行病，盖茨夫妇多年来一直在地下室屯粮

北京时间4月17日消息，在新冠病毒疫情期间，全球各地出现了“恐慌性购买”，人们因担心可能出现供应短缺纷纷储存食物和卫生纸。

但比尔盖茨夫妇早在当前大流行病发生之前就开始在地下室里储存食物。

“很多年前，我们谈论过，‘如果没有干净的水怎么办？如果没有足够的食物怎么办？我们可以去哪里？作为一家人，我们会做什么？’因此，我认为我们应该把这些准备工作留给自己，”梅琳达-盖茨周四在采访中表示。

她说：“我们做了准备，必要时在地下室里有一些储备食物，现在我们都处在相同的情况中。”

梅琳达表示，他们显然不能准备某种药物或疫苗，因为“没有工具”可用于新冠病毒。

她在采访中说：“这是一种我们大家正共同经受的疾病。”

早在2010年，比尔盖茨就在2009年H1N1疫情爆发后的博客文章中警告，一场大流行病即将爆发。

2018年4月，比尔盖茨还说，全世界没有为这样的大流行病做好准备，这应该“引起我们所有人的关注”。

他说：“世界需要以准备战争的严肃方式来准备大流行病。”

比尔盖茨在冷战期间长大，从小就一直为战争做准备，他家在地下室有一个“装满了罐装食物和水”的桶。

“小时候，我们最担心的灾难是核战争。当核袭击到来时，我们应该下楼，弯下腰来，从那桶里找吃的。”比尔盖茨在2015年的Ted Talk中说。“如今，全球灾难的最大风险看起来并不像是核战争，更像是一种传染性病毒。”

比尔和梅琳达盖茨基金会为全球新冠疫情救灾行动提供了超过2.5亿美元的资金。