光线追踪版《我的世界》Win10 Beta版上线

IT之家4月17日消息 今天凌晨一点，英伟达官方微博宣布光线追踪版《我的世界》Win10 Beta版上线。

英伟达官方表示，支持光线追踪的Win10 Beta版《我的世界》现已上线，现在可以在《我的世界》中体验令人惊艳的光线追踪效果，并感受逼真的灯光，反射，阴影，纹理以及DLSS 2.0等技术应用为游戏带来的全新改变。

IT之家曾报道，《我的世界》 的建造积木现已升级材料属性，可模拟真实生活，这是一种被称为基于物理渲染（PBR）的技术。PBR 系统支持材料属性的光发射、粗糙度、深度和金属性，与光线追踪相结合，以实现反射、折射、半透明、透明和全局照明等光照效果，为《我的世界》 带来新可能和全新的创建方式。《我的世界》RTX 版还为游戏引入 NVIDIA DLSS 2.0。由 RTX Tensor Cores 加速的 DLSS 2.0 是一个改进的深度学习神经网络，可提升帧率，同时为游戏生成精美、清晰的图像。DLSS 2.0 为玩家带来的性能空间——1.7 倍以上的更快帧率，为《我的世界》RTX 版完全路径追踪提供动力。

《我的世界》 RTX Windows 10 版将作为免费更新在今年晚些时候向 Windows 10 上安装《我的世界》的用户提供免费更新。想要玩Beta版的玩家需要通过 Xbox Insider Hub 注册，体验《我的世界》 RTX beta 版。Beta 版本将于 4 月 16 日从《我的世界》市场开放免费下载，玩家还需一张 GeForce RTX 2060 或更高版本的显卡，以及最新的 NVIDIA Game Ready 驱动。