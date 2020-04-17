特斯拉发布Powerwall新功能：停电时能为汽车高效充电

IT之家4月17日消息 特斯拉发布了一项新的Powerwall功能，允许特斯拉车主在停电期间使用家庭电池组为汽车进行高效充电。

此前在停电期间，Powerwall车主使用后备网关装置已经可以为电动汽车充电，但这是作为家庭正常负荷的一部分来完成的。现在，Powerwall系统可以与特斯拉汽车进行“沟通”，以平衡充电需求与家庭负荷。

特斯拉官方称：“现在，Powerwall在停电期间与特斯拉汽车进行协调，在不超出Powerwall的能量和功率能力的情况下，为你的汽车充电。Powerwall会根据您家中的电力需求做出反应，并会减缓或停止车辆的充电，使您的家庭负载保持供电。在停电期间，只要您的特斯拉车辆在特斯拉APP中设置的阈值以上，您的特斯拉车辆就会从Powerwall上充电。您可以更改这个阈值，以平衡您的家庭和车辆能源需求。在阳光明媚的时候，让你的车辆插上电源，多余的太阳能会给你的车辆充电。当Powerwall的存储能量低于你设定的阈值时，充电就会停止。”

特斯拉列出了新功能所需的软件和车辆兼容性要求。其中Powerwall版本号为1.46+；特斯拉移动应用程序版本号为3.10.2+；Model 3/Model Y版本号为2019.40.1+（北美）。可以看到，目前该功能只支持北美地区的Model 3/Model Y，而其他地区的Model 3/Model Y以及Model S/Model X即将推出。

IT之家了解到，目前特斯拉Powerwall在美国的售价为6500美元（不含税），此外还要另付1100美元的配件费用。而安装Powerwall还需要对家用电力系统进行升级改造，改造费在2500-4500美元。粗略算下来，为了在电网停电后不影响正常用电生活，至少得付出人民币10万元，这个电池组暂时还没引入中国市场。