特斯拉电动皮卡预订量仍在攀升，部分市场每周新增数百辆

4月15日消息，据国外媒体报道，特斯拉在去年11月推出了电动皮卡Cybertruck，发布会之后随即开始接受消费者的预订，其中两款预计明年年底开始量产，单电机后轮驱动版预计在2022年量产。

特斯拉是在去年11月22日推出电动皮卡Cybertruck的，目前距推出已有近5个月的时间，接受消费者的预订也已有近5个月。

对特斯拉Cybertruck的预订量，ARK投资公司的研究主管布雷特·温顿（Brett Winton）曾预计，随着时间的推移，预订量将趋于稳定，预计最终稳定在27万辆左右。

但出人预料的是，在Cybertruck接受预订的第一天，特斯拉就接到了14.6万辆的订单，次日增至18.7万辆，第一个周的订单就超过了25万辆。

在马斯克宣布订单超过25万辆之后，特斯拉就再也没有公布具体的预订量数据，但根据非官方的数据，相关机构在2月份就预计预订量已经超过了50万辆。

从外媒最新的报道来看，特斯拉电动皮卡Cybertruck的预订量仍在增加，即使在疫情期间，也有不少消费者预订。

外媒在报道中表示，受疫情影响，目前美国市场Cybertruck的预订量增长缓慢，但部分消息人士透露，特斯拉这一款电动皮卡的预订量依旧在稳定增加，部分市场每周仍增加数百辆。而在情况好转之后，特斯拉电动皮卡Cybertruck的预订量可能较目前还会有提升。

虽然特斯拉的电动皮卡尚未量产，但它也吸引了很多潜在消费者的兴趣，也帮助提升了特斯拉电动汽车的销量。

外媒在此前的报道中就提到，很多潜在的特斯拉消费者，是因为电动皮卡Cybertruck而进店的，其中的部分是预定了电动皮卡，还有一部分在进店参观体验之后，则是决定购买其他的电动汽车。