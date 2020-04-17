微软CEO纳德拉：三大AI服务在中国市场正式商用

4月17日消息，为期两天的“微软在线技术峰会”今天面向大中华区 IT 专家、开发者和商业领袖开启线上直播。

现场，微软公司 CEO 萨提亚纳德拉（Satya Nadella）与微软公司资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰（Alain Crozier）通过 Microsoft Teams 远程对话为大会揭幕，并宣布 Azure 机器学习、Azure 认知搜索、Azure 语音服务等人工智能服务正式商用，云时代的低代码商业应用开发工具 Power Apps、Power Automate 服务，以及能够提供企业级移动设备安全合规管理的 Microsoft Intune 服务，也将在几个月内正式在华商用。

据了解，上述服务均基于微软技术，由合作伙伴在中国本土运营。

在开场的主题对话中，纳德拉谈到了全球作为一个命运共同体携手合作的重要性，以及他本人在看到大中华区的人们在抗疫过程中展现的创造力、所取得的成就与创新时，受到的感动和启发。他特别强调：“我们每一个人，无论身在何处，都为希望而行动，将一点一滴的努力汇溪成流。如果每个人都努力让世界变得更好一点，那我们共同的努力就将创造出一个更美好的世界，为我们所爱的人、为我们的社区、为我们的社会。”

纳德拉表示，面对这个快速发展变化的世界，每一个组织都需要构建自己的“技术强密度”——以掌握技术能力、落实技术应用为基础，以对技术创新的充分信任和支持为加速指数的“技术强密度”，将是推进今后经济发展的关键力量。

据介绍，一份针对超过700位企业高管和决策者进行的研究显示，在这些企业领袖看来，当前最重要的五项技术分别是：机器学习（得票率39%）、物联网（37%）、人工智能（32%）、区块链（29%）和混合现实（21%）。

基于这样的背景，微软宣布 Azure机器学习、Azure 认知搜索、Azure 语音服务三项人工智能服务，在中国市场正式商用。

其中，Azure 机器学习在微软智能云上提供了训练、部署、自动运行、管理、跟踪机器学习模型所需的全部功能和服务；Azure 认知搜索则是内置人工智能功能的云上搜索服务之一，可以识别不同类型的信息，并对相关内容进行大规模的发掘和探索；Azure 语音服务是用来帮助机器听、说自然语言的一系列人工智能服务的集合。

与此同时，微软还将在未来几个月正式在中国市场推出 Power Apps 和 Power Automate 服务：Power Apps 提供了一种无需编写代码或者以低代码开发的方式，就能构建起定制化业务应用的智能化体验；Power Automate则提供了用来实现工作流和业务流程自动化的低代码开发平台。

微软表示，根据调研，利用Power Apps 和 Power Automate 开发业务应用，能够帮助企业节省70%的软件开发成本，三年内的投入产出比约为362%，可以为业务流程的运行效率带来平均15%的提升和改进。