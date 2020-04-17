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微软和NBA宣布建立多年合作关系：涉及笔记本、云、AI

2020/4/17 7:12:52来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月17日消息 微软和NBA（美国国家篮球协会）今天宣布，双方将建立多年的合作关系，以改善球迷的NBA体验。作为此次合作的一部分，微软将从2020-21赛季NBA联赛开始，成为NBA官方人工智能合作伙伴，并成为官方云和笔记本合作伙伴

Microsoft and NBA announce multiyear partnership to deliver personalized game broadcasts 1

  • NBA

  • 全国女子篮球协会(WNBA)

  • NBA G联赛

  • 美国篮球

此外IT之家了解到，微软还将从下赛季开始成为NBA Draft Combine的权益合作伙伴，并成为未来包括NBA全明星赛、美高梅娱乐场NBA夏季联赛和WNBA全明星赛在内的赛事的准合作伙伴。

微软和NBA还将合作提供比赛直播和点播服务。

  • 微软将与NBA Digital一起在Azure云平台上创建一个新的直达消费者的平台，该平台将利用机器学习和AI提供个性化的比赛直播和其他内容服务。

  • 通过最先进的机器学习、认知搜索和先进的数据分析解决方案，NBA的海量数据源和大量历史视频档案将浮现在球迷面前。这将为球迷创造更加个性化的球迷体验，根据球迷的喜好定制内容，奖励参与度，并提供比以往更多的洞察和分析。

  • 此外，该平台将使NBA能够为球迷、教练和转播商挖掘出独特的洞察力，并为比赛增添新的维度。两家公司还将探索更多利用技术提升NBA业务和比赛运营的方式。

“我们很高兴能成为NBA的官方AI合作伙伴，”微软CEO萨特亚-纳德拉（Satya Nadella）表示。“通过微软Azure所提供的全新个性化体验，我们将携手合作，让球迷和他们喜爱的球员更贴近游戏和球员。”

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关键词：微软NBA

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