爆料：微软加速 Win10 开发进度，部分功能将由应用商店分发

IT之家4月16日消息 微软Widows 10版本2004，也就是2020 Windows 10更新五月版将是具有众多新功能的下一个重要版本。除了2020年5月更新，微软现在正在内部测试Windows Update的重大改进。

微软可能正在计划对将功能更新交付给Windows 10的方式进行大修改。目前，Windows 10功能更新每年通过内置的Windows Update交付两次。根据Windows 10预览版本中的新信息，这种情况可能很快就会改变。

IT之家此前报道，去年12月，微软在其应用商店中发布了“Windows Feature Experience Pack”，暗示该公司计划将某些功能作为单独的下载而不是一个大软件包提供。

看来微软终于开始在Windows 10中实现这一新体验，以提供从Microsoft Store单独下载的功能。

Windows 10 20H1和20H2更新的预览版本包括“设置”>“系统”>“关于”中提到了“ Windows Feature Experience Pack”。挖掘爆料表明，此更改与其Microsoft Store对应项有关，这意味着Windows功能更新可以通过单独的应用程序商店下载获得。

当前，你需要安装必需的大型系统更新才能在Windows 10上启用新功能。此更改可以允许用户自行下载单个功能，而不是为每个新功能安装提供大型程序包。

此前微软表示将在不久的将来共享更多细节，但进一步挖掘发现“Windows Feature Experience Pack”当前支持“屏幕截图”和“文本输入”。

微软在其针对OEM的支持文档中表示，“Windows Feature Experience Pack”对于Windows 10 2004版或更高版本之后的Windows至关重要，PC制造商不应禁用它。

一种理论认为，这将带来Windows 10功能更新的交付方式的显著变化。

微软观察家此前曾表示，新的体验包可能代表Windows Shell与Windows OS脱钩，因此可以更频繁地交付更新Shell/Experiences内容，从而使其发展得更快。

值得注意的是，用户目前无法测试“Windows Feature Experience Pack”，但微软可能会在今年晚些时候开始通过微软Store推出功能。