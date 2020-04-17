北京电动汽车车主如何错峰充电？这个时间表可以借鉴

4月17日，日前，央视新闻报道国家电网全面启动2020年充电设施建设，全年新建7.8万个充电桩。其中居住区充电桩5.3万个，公共充电桩1.8万个，专用充电桩0.7万个，岸电设施150个。其中北京围绕2022年冬奥会场馆、大兴机场、城市副中心等重点区域建设充电桩1632个。

近期，北京市公用充电设施数据服务平台e充网（简称：北京市级平台e充网）对北京市目前的充电设施进行了统计分析，并发布《2019北京充电设施建设及充电行为浅析报告》。

报告显示，截至2019年底，北京市累计建成约20.24万个充电设施，其中，私人充电桩15.34万个，社会公用充电设施2.5万个，单位内部公用充电设施1.8万个，北京市已投入运营的社会公用充电设施场站，同比去年增长34%；覆盖社会公用充电设施同比增长30%。

不过，北京市社会公用充电设施建设整体分布集中在五环内，建设占比高达65%。尤其值得一看的是，报告对北京市充电桩的使用峰值时间进行了统计，通过这一数据，新能源车主们可以调整自己爱车的充电时间，合理错峰充电，避免久等。

从图中可以看出，凌晨12点左右、下午5至7点、上午11点左右都是充电桩被使用的高峰期。

据介绍，车主使用e充网App，可提前了解场站忙闲状态、场站的其他实时信息，引导用户避开充电拥堵地区。并通过分时电价信息，合理引导用户规避高峰。

此外，报告显示，免费和限时免费的充电场站对车主更有吸引力，单枪月均充电次数是收费充电场站的1.2倍。因此，部分利用率较低的充电场站，可通过限时免收停车费的方式吸引用户。