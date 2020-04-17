魅族17官方正面定妆照公布：打孔屏设计，屏占比较高

IT之家4月17日消息 在今天下午举行的魅族 17 mSmart 5G 快省稳技术分享会上，魅族科技营销负责人万志强除了公布魅族17的一些细节信息外也公布了魅族17正面定妆照。

IT之家了解到，从海报来看魅族17采用单打孔屏设计，正面屏占比较高，四面边框较窄，视觉冲击力较强。

同时万志强表示，魅族官方将于4月22日发出魅族17发布会邀请函，届时也将正式公布魅族17的发布日期。