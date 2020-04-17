魅族 mSmart 5G 快省稳系统方案正式发布：魅族 17 将首次搭载

IT之家4月17日消息 在今天下午召开的魅族 17 mSmart 5G 快省稳技术分享会上，官方正式发布了mSmart 5G 技术方案，该方案将在魅族 17上首次搭载，后续将对所有魅族手机开放。

魅族科技营销负责人万志强表示，为了带给用户最优秀的 5G 体验，魅族 5G实验室团队打磨了很久，为魅族 17 打造了 mSmart 5G 快省稳技术，此次特意先和大家提前分享。

IT之家了解到，早在 2018 年魅族就已经建立了 5G 实验室，并先后与三大运营商建立了深度合作伙伴关系。为了带给用户最极致的 5G 体验，魅族潜心打磨一年，为大家带来了全新的 mSmart 5G 系统方案。

mSmart 5G 是什么？

随着 5G 基础设施的逐渐完善，越来越多的用户感受到了 5G 高速的上网体验，但同时应用场景空泛、设备功耗增大、续航时间骤减等行业痛点也暴露了出来，而此次魅族推出的 mSmart 5G 快省稳系统方案就是为了解决这个问题。

何为快

快速流畅的上网体验是每台 5G 手机的标配，魅族基于自家专利技术“一种基于 GNSS 定位服务的 5G SA网络覆盖识别方法”和“一种支持 NSA 能力的手机终端有限驻留 NSA 小区的办法”带来了“基站预判”和“信号检测”技术。

魅族 17 可以通过云服务将智能终端采集到的 5G 位置信息同步至服务器并建立全方位的 5G 基站地图，无论用户到任何地方，设备会自动检测周边网络环境同时根据服务器的 5G 基站地图智能切换 5G 网络，使设备一直保持流畅快速的上网体验。

由于 4G 和 5G 网络的共同性，“信号检测”功能能够利用 4G 网络快速检测 5G 信号，并更快速地连接 5G 网络，从而带来更快速的网络体验。

何为省

功耗增大和续航骤减是 5G 手机都会面临的门槛，魅族通过“智能切网”解决了这一问题。即在用户需要 5G 的时候保持 5G 网络的连接，不需要 5G 的时候回落到 4G，来避免徒增功耗的行为出现。

基于用户的 APP 运行机制、网络掉陪管理和用户行为习惯，魅族耗时 180 天建立了一个包含过千使用场景覆盖的“场景优化模型”，根据用户不同的使用习惯智能启停 5G 网络。以视频缓冲为例，常见视频网站如爱奇艺、腾讯、Bilibili 等均把视频分为八段缓存，5G 网络下魅族 17 将会快速缓存完第一段，剩下七段即切换至 4G 网络完成，保证了用户流畅观看视频的同时降低了功耗也节省了流量资费。

此外魅族还根据深度学习技术建立了专属个人的行为模型，实现了“5G 智能省电引擎”。得益于深度学习技术，魅族 17 可以根据用户分析、基站分析、流量分析、耗电分析等多维数据智能建立模型并实现梯度下降，实现诸如智能决策、网络决策、网络预启和智能休眠等功能，经测试，5G 功耗同比降低 64%。

何为稳

随着 5G 的逐渐普及，手机上网速度越来越快，但由于基础交通设施的未完善，我们在地铁、高铁或者高速公路上的网络体验往往不如人意。为此魅族带来了“智能识别场合”和“智能切卡”功能。

通过数百项的网络优化以及联合运营商的双向沟通机制，魅族在mSmart 5G中推出了独有的“高铁模式”，“地铁模式”和“高速模式”，通过专项场景优化极大地增强了 5G 搜网能力。众所周知，当手机在信号不好的时候会自动搜索信号最强的网络，这也是为什么用户在进入电梯或者地铁站的时候手机会自动从 4G 回落到 2、3G，但信号最强不一定代表网速最快，就像半格的 5G 信号也要比全满的 4G 信号快得多。通过“智能识别场景”，魅族 17将会基于信号强度及网络质量等多项数据，自动连接当前网速最快的网络。

同时“智能切卡”功能则可以时刻连接最优质网络，保证接电话时不断网。

除了 mSmart 5G ，魅族还在探索更多的可能性……

Wi-Fi 6 热点分享

此次魅族 17 加入了全新的 Wi-Fi 6 技术。作为国内智能手机的先行者，魅族在 Wi-Fi6 领域耕耘已久，申请数量位居全球前十，处于国内厂商前列。

魅族 17 在连接到 Wi-Fi 网络的同时，可以将自身的 Wi-Fi 6 信号作为热点分享，成为名副其实的移动 5G CPE。

全通网络|APP 智能分流



很多用户都遇到过这种情况，到了一个地方想要寻找最快的网络，只能在 2.4G Wi-Fi、 5G Wi-Fi 和数据网络中不停切换对比，从而找到最快的网络，而魅族通过“全通网络”彻底解决了这个问题。魅族 17 的“全通网络”功能可以同时连接2.4G Wi-Fi + 5G Wi-Fi + 5G数据网络，实现三路连接，最高速度可达 4151 mbps，近乎纯 5G 网络下的两倍之多。

不仅如此，“App智能分流”功能可帮助解决诸如“后台下载视频的时候游戏卡的玩不了”以及“后台游戏更新的时候微信都打不开”等情况。该功能可根据手机上的网络状况和性能负载情况动态调整各路资源，将请求分配到不同的网络请求上，实现不同 APP 分配不同网络，从此告别网络排队。在用户使用 5G 流量玩游戏的时候不仅可以用 2.4G Wi-Fi 缓冲视频，更可以通过 5G Wi-Fi 更新游戏。

5G 安全支付

根据调查，21% 中国公共 Wi-Fi 存在不同程度的安全风险，在魅族 17 上一切的支付行为将会基于 5G 数据网络，即使当前处于 Wi-Fi 连接状态也会自动切换，避免公共Wi-FI引起的安全问题，保障用户的私隐和财产安全。

从 2008 年建立 5G 实验室开始，历时两年的打磨，mSmart 5G 只是一个开始。未来，魅族还会持续探索 5G 应用场景的更多可能性，积极布局 AIOT 的产业化发展，在保持对设计、创新的追求基础上继续不遗余力地打造用户喜爱的产品。