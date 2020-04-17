大连理工大学采购Adobe全家桶供全校师生免费使用

IT之家4月17日消息 据大连理工大学微信公众号消息，为进一步推进其校软件正版化工作，更好地向师生提供最新最全的创意设计软件，学校已采购Adobe校园版软件包（Creative Cloud for teams All Apps）全套产品使用权。

据悉，经过前期的部署与测试，已于2020年4月17日在大连理工大学正版软件平台（http://ms.dlut.edu.cn）正式完成Adobe相关软件正版授权服务的更新，现向全校师生提供Adobe正版软件下载。

Adobe校园版系列软件是Adobe系统公司出品的一个图形设计、影像编辑与网络开发的软件产品套装。大连理工大学本次采购的Adobe Creative Cloud for Teams许可服务包含了10余个适用于Windows和Mac的旗舰创意软件，配置如下（未来软件配置将会根据Adobe公司相关产品的更新而升级或新增）：

下载及激活方式：

1、全校师生可通过访问平台“应用软件下载”界面：http://ms.dlut.edu.cn/download.html，经统一身份认证后，即可下载各软件并安装使用。

2、Adobe相关软件可直接安装使用，无需激活。

IT之家了解到，南京大学曾花费148万采购全套Adobe三年使用权，供师生免费用。