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Flash游戏将消亡，但这个项目挽救了其中38000多款

2020/2/2 22:12:43来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家2月2日消息 很长一段时间，互联网上充斥着内置Flash的游戏和动画。但是，到今年年底，Flash将会消失，因为几乎所有主要的网络浏览器都将在2020年12月31日取消对Flash的支持。不过，如果你对Flash游戏情有独钟，那么你应该感谢Flashpoint项目，这个项目已挽救了38,000多个Flash游戏，使其永远不会消失。

早在2017年，Adobe就宣布它将在2020年底停止支持Flash。该公司在过去三年中与Facebook，苹果，微软和谷歌等其他科技公司合作，以使过渡尽可能顺利。尽管许多游戏和应用已迁移到HTML5或Unity，但也有很多游戏仍然没有放弃Flash，而剩下不到一年的时间里，这些游戏基本上也不会升级更安全的新技术了。

当Flash停止支持，这些游戏可能就要“消亡”了，而Flashpoint为这些游戏提供了容生之处。Flashpoint使用开放源代码技术，允许人们下载并播放大量游戏和动画。目前Flashpoint完整列表仅包含38,000多个游戏，如果你不喜欢这些游戏，可以建议添加新游戏。

如果版权所有者或原始创作者发出侵权警告，则运行此项目的人员将取消该游戏，但这种情况似乎并不多。

这些Flash游戏今天看起来似乎很简陋粗糙，但十年前，它们可能占据了我们一半的游戏时光，它们也是游戏历史的重要组成部分。

感兴趣的同学可以点此下载体验一下。

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关键词：Flash游戏Adobe

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