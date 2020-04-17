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Redmi新机入网：打孔屏+浴霸后置四摄

2020/4/17 18:32:10来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月17日消息 近日一款Redmi新机正式入网工信部，采用背部指纹识别方案+浴霸式后置四摄

IT之家了解到，这款型号为M2003J15SC的Redmi新机正面采用挖孔屏设计，孔位位于屏幕左上角，目前尚不清楚这款手机的具体名称。不过据博主 @数码闲聊站 爆料称，这款设备采用6.53寸2340×1080分辨率LCD屏幕，前置13MP+后置48MP四摄方案，厚8.9mm重198g，电池容量为5000mAh，支持22.5W电荷泵快充。定位入门级4G手机。

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关键词：Redmi

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