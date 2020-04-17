华擎国内推出RX 5500 XT ITX显卡：8GB显存，不足18cm长

IT之家4月17日消息 华擎科技微信公众号发布新闻稿，正式推出了Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G 显卡，这也意味着这款显卡将于近期在国内上市。

据介绍，华擎表示Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G显卡长度仅17.8 cm，能装入小尺寸及Mini-ITX机箱内，显卡采用长寿型10公分大风扇以及2支散热铜管，以强化散热效果并可有效降低噪音。

IT之家了解到，Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G显卡将主打 1080P 游戏，官方称可提供灵敏的高保真 AAA 游戏和电子竞技游戏体验，每秒帧数分别高达 60 FPS 和 90 FPS。Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G 配备了8GB 的 GDDR6 高速内存并支持PCI Express 4.0，官方称实现了超高游戏效能、与出色的能源效率。

Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G显卡是基于新一代RDNA架构、采用了最新7nm工艺技术打造，其GPU基础/游戏/boost频率分别达到1607/1717/1845 MHz，支持Radeon™ Image Sharpening、FidelityFX、Radeon Anti-Lag和Radeon FreeSync技术。