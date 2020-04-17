掌上游戏本 GPD WIN Max 正式发布，官方基准测试一览

IT之家4月17日消息 近日，GPD正式发布了全球最小的游戏笔记本电脑：GPD WIN Max。IT之家网友@嗷嗷叫的馒头汇总了官方公布的配置信息和基准测试，一起来看一下吧。

硬件配置上，GPD WIN Max搭载了全新4核8线程的 Intel Core i5-1035G7处理器，11代 Iris Plus 940 核显，10nm制程工艺，超大 16GB 双通道 LPDDR4X 3733内存，CPU性能超越4代桌面旗舰i7-4790K，支持 15W、20W、25W 三档热设计功耗自由调节。

同时，GPD WIN Max 也支持全新的 WiFi 6技术，下载速度达300MB/秒，相比 WiFi 5，WiFi 6 的理论传输速度和吞吐量提升 4 倍，是目前千兆有线网速度的 2.4 倍，百兆有线网速度的 24 倍。

外观设计上，WIN Max 上盖采用了 CNC 铝镁合金工艺，机体采用航空级抗冲击 ABS 合成树脂，1.3mm 壁壳厚度，阻燃且耐高温，5米跌落测试，完好率达 92%；D 面弧形收边，3mm 高脚垫，超大面积 9 孔散热出风口，PC级双涡轮风扇+双热管。

屏幕采用了第五代康宁大猩猩玻璃，H-IPS 全贴合技术，8 英寸屏，1280x800 分辨率，16:10 显示比例，90% DCI-P3 广色域，DC 调光不闪屏，500 NITS 亮度，支持 10 点触控，像素密度达到 189 PPI。

接口上，支持雷电 3，可以外接显卡坞，获得最佳游戏体验；独立鼠标/手柄切关键，3.5mm耳机/麦克风二合一接口，RJ45 有线网口，Micro SD 卡槽，独立复位键，HDMI，USB Type-C，USB Type-A等一应俱全。

其他方面，GPD WIN Max 支持蓝牙5.0，内置独立音效芯片，双扬声器，搭载 ALPS 原厂双3D摇杆（兼容PSV摇杆），下压支持L3/R3，分体式 ABXY 方向游戏按键，拥有 L1 L2 R1 R2 四颗肩键，可代替鼠标左右键，内置有触控板，支持最多3指动作；全新设计的 QWERTY 全键盘，巧克力风格，平面孤岛式，并加入背光灯。

IT之家了解到，GPD WIN MAX的价格将于4月份公布，并将在在京东平台开启预售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。