CES 2020：很酷！Alienware发布Windows 10新掌机Concept UFO

IT之家1月7日消息 Alienware以其强大的游戏笔记本电脑和配置的台式机设备而闻名，但在CES 2020国际消费电子展上，该公司展示了一个狂野的新原型机Concept UFO。它是一台完整的Windows 10游戏PC，缩小后的尺寸与任天堂Switch十分相似，并配有可拆卸的控制手柄和可将其连接至电视或显示器的底座。

Concept UFO由四部分组成：主要的“头部”单元，带有八英寸1200p显示屏；电池；以及所有处理和图形硬件。Concept UFO有两个控制器手柄，它们通过固态磁轨系统连接。还有一个类似于Joy-Con控制器手柄的“集线器”单元，它允许将两个单独的控制器半部分组合成一个手柄控制器游玩，（与Switch一样，具有内置的支架）或者是连接到显示器上。

USB-C端口位于Concept UFO的顶部和底部，可用于为设备充电并将其连接到外部显示器。鉴于Concept UFO运行常规Windows 10系统，你还可以使用这些端口连接鼠标和键盘以用作常规PC操作。

整个装置的重量为907克，是Switch重量的三倍多，但足够舒适，可以在有限的时间内握住它。整个外观看起来也很像Alienware-y，带有白色塑料，六边形装饰和锐角感。

Concept UFO原型机具有令人惊讶的功能，可以运行各种游戏的演示，包括Rocket League，F1 2019和Mortal Kombat11。显然，它们并不是所有游戏中最好的图形处理，但是游戏流畅、无滞后，并且看上去比Switch上的类似端口更好。

Concept UFO在Windows 10之上运行自定义启动器，但底层软件仍是Windows标准：启动Rocket League之类的游戏实际上会弹出通常的Steam对话框。

真正的便携式Windows游戏PC可以提供与普通游戏笔记本电脑或计算机相同的游戏库，这是一个有趣的概念设备。

Alienware拒绝谈论为Concept UFO提供支持的任何硬件，因此我们对于此处提供的规格或可运行的游戏机种还不甚不了解。

电池续航是另一个主要的问号：考虑到图形处理需求的增加，Concept UFO性能会更好。散热也是一个重要因素，因为这款设备的电池续航时间值得关注。

据外媒了解到的情况，Concept UFO暂时不会发布正式产品，目前是一款原型机设备。