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OPPO A92s 开启预售价格公布：120Hz屏，首发天玑800

2020/4/17 20:47:48来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月17日消息 据IT之家网友投稿，目前OPPO 5G新机A92s已经上线京东，并开启预售，售价2199元起。

A92s拥有私语白和九十度黑两种配色，采用了侧面指纹识别，前置双摄，后置4800万四摄，LCD屏幕刷新率为120Hz，搭载了MTK MT6873V处理器，支持双模5G。

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价格方面，其中8GB+128GB为2499元，6GB+128GB为2199元。OPPO A92s采用一块6.57英寸屏，集成了双打孔自拍相机，机身厚度为8.1毫米，重量为184克。

其余配置方面尚未公布，不过据可靠消息，A92s搭载的处理器正是联发科天玑800处理器，天玑800定位低于天玑1000和天玑1000L，其具有4个2 GHz的Cortex-A76内核，以及4个也达到2 GHz的高能效Cortex-A55内核，图形单元与天玑1000中的图形单元属于同一类，结合了一种称为HyperEngine的技术，该技术可增强硬件以使其在游戏时表现更好。

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此外，A92s后置四摄像头包括一个4800万像素的主摄像头（索尼IMX586传感器）、一个800万像素的超广角摄像头、一个200万像素的微距摄像头和一个200万像素的深度传感器。正面双打孔内的自拍摄像头一个是1600万像素的主摄像头，使用索尼IMX471传感器，一个是200万像素的深度传感器。

京东OPPO A92s 8GB+128GB 私语白双模5G 120Hz全面屏 前置双摄+后置4800W四摄 侧边指纹 全面屏拍照智能手机2499元直达链接
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