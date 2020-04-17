受疫情影响，全球电信运营商今年营收预计将下降3.4%

易观国际(Analysys Mason)预测，由于COVID-19大流行带来的挑战，电信运营商2020年的营收预计将下降3.4%，但市场应会比其它多数行业更健康。

该研究公司预计，今年电信行业整体营收将下降，但指出这将是相对短暂的，从2021年开始将出现0.8%的小幅回升。

在疫情爆发之前，易观曾预测，到2020年，收入将增长0.7%。

预计到2020年，收入下降的原因将是失业率大幅上升、企业倒闭，以及更广泛的经济下滑导致企业服务收入大幅下降。

不过，分析师在一份报告中表示，消费者服务将抵消任何影响。消费者服务占运营商收入的大部分，将“在经济低迷时期表现出最大程度的弹性”。

展望未来，易观补充称，运营商应该能够限制对盈利能力的影响，尽管由于建筑和供应链方面的限制，2020年的资本支出可能会下降，但EBITDA利润率不会受到太大影响。

该报告的作者之一、研究主管鲁珀特·伍德(Rupert Wood)预计，尽管出现了危机，电信行业将保持健康，并“应显示出一些最强劲的后危机投资”，现金流仍有弹性，政府预计将把重点放在“刺激计划中的5G和光纤”上。

尽管该报告对该行业也有一些积极的影响，但易观预测，发达经济体的运营商将遭受最严重的损失，预计到2020年和2021年，每年损失的收入将达400亿美元。