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iPhone SE/XR同价3799元，你选哪一款？

2020/4/17 23:05:42来源：IT之家作者：百竹责编：百竹评论：

iPhone XR 64GB版今晚0点京东降至3799元，同价iPhone SE 128GB版，你选哪一款？

iPhone XR 64GB

iPhone XR采用6.1寸 LCD Liquid Retina全面屏，分辨率1792 x 828，像素密度326ppi。

采用了A12 仿生芯片，使用快充30分钟可充电50%，支持无线充电。

1200万像素广角摄像头，像素面积1.4um，支持光学防抖。

双扬声器立体声外放，双麦克风立体声录音。支持IP67级防水防尘，支持双卡双待。

京东4月18日0点将降至4199元，叠加售价下方400元优惠券，实付3799元。

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iPhone SE  2代 128GB

iPhone SE 2搭载A13处理器，采用一块4.7英寸1334 x 750分辨率LCD Retina HD显示屏，支持Touch ID+Haptic Touch；配备了1200万像素f/1.8光圈广角相机，支持人像模式+下一代智能HDR，后置摄像头支持4K最高60fps视频拍摄，预装iOS 13系统；支持IP67等级的防尘防水，支持无线充电、18W快充、Wi-Fi 6和千兆级LTE。

iPhone SE 第二代有三种颜色：黑色，白色和红色，拥有 64GB、128GB 和 256GB 机型可选，售价3299元起。

京东iPhone SE 128GBA22983799元直达链接
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关键词：iPhone

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