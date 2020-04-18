被质疑“诈捐”呼吸机：马斯克公开捐助医院名单

据外媒报道，为了帮助应对新型冠状病毒疫情，美国科技大亨埃隆·马斯克(Elon Musk)承诺捐赠大量医院急需的呼吸机。不过，CNN却怀疑马斯克诈捐。他为此发布多条推文驳斥，并公布了接受其捐赠的部分医院名单。

美国当地时间周四，CNN的认证账户在推特上写道:“特斯拉首席执行官马斯克表示，他已经获得了1000多台呼吸器，可以帮助加州医院治疗感染了新冠病毒的患者。然而三周后，州长办公室表示，医院仍未收到他承诺的任何呼吸器。”



对此，马斯克发推文回击称：“最令我感到惊讶的是，CNN居然还存在着。”事实上，早在3月份，加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)就曾表示，马斯克已经兑现了承诺。

他在新闻发布会上说:“几天前我就告诉过你们，他这周可能会提供1000台呼吸机。这是一种英雄行为。”马斯克在随后发送的推文中要求纽森“纠正这个误解”。

CNN高管马特·多尼克(Matt Dornic)回应马斯克的推文进行辩解，并将责任推给了州长办公室。他写道:“因为加州州长办公室的言论而攻击CNN，这很奇怪，尤其是当马斯克在特斯拉的发言人没有回应置评请求时。你的愤怒应该指向发出上诉评论的人，而不是报道此事的人。”

对此，马斯克回复称：“也许你不知道Twitter有搜索功能？就连那些医院也承认收到了呼吸机。”之后，马斯克将接受其捐赠的医院名单发给了CNN，以此证明。CNN尚未回复置评请求。