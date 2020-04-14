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俄罗斯航天局局长炮轰马斯克，并将火箭发射价格下调30%

2020/4/14 7:31:34来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

4月14日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX的火箭因可多次重复使用，大大降低了发射成本，从而彻底改变了火箭发射行业。为了应对SpaceX在全球市场的急速扩张，俄罗斯航天局(Roscosmos)宣布将太空发射价格下调30%。

图：俄罗斯航天局局长德米特里·罗戈津

俄罗斯航天局局长德米特里·罗戈津(Dmitry Rogozin)日前炮轰SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)，指责其在太空发射领域采用“掠夺性定价”策略，挤压竞争对手生存空间。他在推特上写道：“SpaceX并未在太空发射市场上进行诚实竞争，而是利用价格倾销策略，并且未受到任何惩罚。”

罗戈津在给俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的报告中也提到了这个问题。他表示，SpaceX每次发射的市场价格估计为6000万美元，但美国宇航局(NASA)却为此支付了1.5至4倍的资金。为了对抗马斯克的定价策略，俄罗斯将把其太空发射服务的价格削减30%。

罗戈津解释称：“为了增加我们在全球市场的份额，我们正在考虑通过降低非制造业成本和提高我们工厂的运营效率，将发射价格降低30%以上。”

对此，马斯克回应称：“SpaceX的火箭80%可重复使用，而他们的可重用性为0%，这才是真正的问题。”虽然马斯克的说法得到了航天行业内其他人的响应，然而罗戈津认为，SpaceX的低成本发射策略只有在获得NASA和美国国防部等机构的充足资金支持下才有可能实现。

SpaceX正计划在5月份利用猎鹰9号火箭和载人龙飞船将美国宇航员送上国际空间站。今年3月，马斯克曾宣布，SpaceX的载人龙飞船将从2021年开始向国际空间站运送游客。

2011年，在NASA决定退役所有航天飞机后，俄罗斯飞船成为人类进入太空的唯一载体。NASA始终依赖俄罗斯将其宇航员运送到国际空间站，每个座位收费7000万美元。

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关键词：马斯克火箭

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