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特斯拉3月份中国新车登记数量创新高：是2月份五倍

2020/4/18 6:31:01来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间4月18日消息，随着因新冠疫情临时关闭的上海工厂恢复生产，特斯拉上个月的中国新车登记数量也升至创纪录水平。

根据中国汽车工业信息网的数据，3月国产特斯拉汽车的注册登记量升至11,280辆，是2月份的五倍。3月数字不包括进口特斯拉，因为这部分数据暂时无法得到。2019年3月进口特斯拉汽车的注册数量为9,273辆，今年2月为182辆。

这些数字表明，自从该公司新的上海工厂新年前后开始投产交付以来，特斯拉在中国已经加速。这些数字也证明，在中国这个全球最大的汽车市场，疫情期间暴跌的汽车需求正在逐步回升。

高盛分析师Mark Delaney在4月14日的报告中写道，上海工厂投产后，特斯拉“相信自己现在可以更好地进入这个庞大的潜在市场”。他在报告中启动对特斯拉的跟踪，初始评级为买入，目标价864美元。

纽约时间下午12：21，特斯拉股价上涨2.4%；如果以此收盘，则连续10天上涨，累计涨幅68%，是2013年以来同时间跨度最大累计涨幅。

特斯拉的一位代表拒绝评论中国的月度数据。该公司本月早些时候报告了好于预期的第一季度交付数据，但没有按国家或地区的细分数据。

特斯拉中国工厂复工的数度比业内很多工厂都快，这得益于地方当局的援助。该公司称，在2月10日复工后，上海工厂已经超过了停产前的产能。

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关键词：特斯拉

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