吉利要造火箭？副总裁杨学良：属实，招火箭总师

IT之家4月18日消息 据新京报报道，有消息称“吉利科技集团下属公司浙江时空道宇科技有限公司（下称时空道宇）招聘火箭总工程师”。对此，4月17日晚，吉利汽车集团副总裁杨学良证实招聘消息属实，同时还在其微博表示“招火箭总师，欢迎报名。”

根据公开的招聘信息，本次时空道宇计划招纳的贤才涵盖火箭制造相关各个环节，包括火箭总师、制导设计工程师、动力工程师、火箭结构工程师、火箭总工艺师等在内共计四十余个岗位名额，同时薪酬待遇也比较高。

IT之家了解到，今年3月3日，吉利控股集团宣布，吉利全面布局商业卫星领域，预计年内发射两颗低轨卫星。据悉，该项目由浙江时空道宇科技有限公司自主设计完成的首发两颗低轨卫星目前已通过各项鉴定试验与测试，预计将于2020年内完成发射，低轨卫星布局将为高级别智能驾驶提供高精度定位服务。

据吉利集团官方消息，吉利于2018年战略投资航天科技公司时空道宇，开始布局天地一体化出行生态。而时空道宇的一则公开招聘介绍，该公司是吉利科技集团的一级新兴战略子公司，团队核心技术成员均来自于国家航天体系内，拥有多年卫星研发经验。公司主要负责全球通信及导航星座系统的组建与运维，支撑吉利与戴姆勒未来出行通信需求，同时为各类行业用户提供卫星通信&导航一体化的解决方案，布局成为以自有卫星星座为核心的天地一体化物联应用解决方案服务商。