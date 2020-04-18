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基于统信UOS和龙芯的容器云平台完成调试与部署

2020/4/18 14:04:55来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月18日消息 据统信软件官方微信公众号消息，继首次基于统信UOS和龙芯3B4000服务器的KVM虚拟机和Docker容器上完成了OA系统和档案管理系统的适配后，3月，统信软件与龙芯中科继续赋能云生态，再次完成基于统信服务器操作系统V20、龙芯3B4000服务器的希云cSphere容器云平台的安装与调试工作，并在该平台上完成了东方通中间件、达梦数据库、泛微OA应用系统的部署

IT之家了解到，目前，云栈科技已将东方通中间件、达梦数据库以及泛微OA应用系统上架至希云cSphere容器云平台的应用商店，以便后续开箱即用。

本次基于希云cSphere容器云平台的OA系统部署，采用龙芯最新一代3B4000服务器处理器，比上一代性能提升一倍，提升内存容量、优化虚拟机效率。统信服务器操作系统V20广泛兼容国内外各种数据库和中间件，支持企业级的应用软件和开发环境，并提供丰富、高效的管理工具，具有安全稳定，性能卓越，支撑广泛的特点。

希云cSphere容器云平台是自主研发的容器编排和调度引擎，在国内金融、教育、制造等行业有大量应用。希云cSphere容器云平台底层基于龙芯3B4000服务器和统信UOS来建设，可部署更多的应用系统，实现服务器资源利用最大化。

目前，统信操作系统已与超过50款云平台产品完成了适配，并将继续联合龙芯中科、云栈科技等优秀的厂商，持续推出面向多行业领域的云平台解决方案，持续赋能云生态。

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