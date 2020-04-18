广东餐协和美团外卖联合声明：后者加大返佣比例至3%-6%

广东省餐饮服务协会与美团外卖发布联合声明，其中指出，双方经过面对面沟通后一致认为，推动餐饮经济复苏是协会、平台和商户的共同使命和责任。并在此基础上就营造公平有序市场环境、强化广东餐饮外卖佣金扶持力度、共同擦亮“食在广东”金字招牌达成阶段性共识。

声明提到，美团充分尊重餐饮商户和消费者的自主选择权，与广大餐饮商户开展友好协商、平等合作，尊重餐饮商户自主选择线上各类平台；支持餐饮商家自主运营私域流量的多渠道发展，美团将全面开放配送平台服务予以对接。

此外，美团将对广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至3%-6%，扩大覆盖范围，返佣时间至少延长2个月（自声明发布之日起）。同时，美团支持参与广东省各级政府和协会组织的餐饮业促消费活动，配合省市商务部门共同打造“互联网+美食”模式，通过线上美食节、“食在广东”品牌推广等活动，打造广东特色餐饮品牌，并与广东省、市、区餐饮行业协会多方加强信息互联互通，为行业决策提供数据支持。双方未来将建立日常沟通机制，全力营造公平有序市场环境，助力餐饮企业渡过难关。

以下为联合声明全文：

感谢社会各界对广东餐饮行业的关心关注！

连日来，广东省餐饮服务行业协会和美团外卖就广东餐饮外卖相关问题进行面对面沟通。我们一致认为，推动餐饮经济复苏是协会、平台和商户的共同使命和责任。美团表示，广东省、市、区餐协在关键时刻的发声，让平台及时听到来自商户和餐协的真实声音，有利于平台更加了解行业困难和企业的诉求，提出更加有针对性的帮扶措施。经双方坦诚交流、增信释疑，达成阶段性共识，并就相关共识联合声明如下：

一、营造公平有序市场环境

美团充分尊重餐饮商户和消费者的自主选择权，与广大餐饮商户开展友好协商、平等合作。美团尊重餐饮商户自主选择线上各类平台；支持餐饮商家自主运营私域流量的多渠道发展，美团将全面开放配送平台服务予以对接。多方共同营造广东餐饮行业公平有序的市场环境，为消费者提供更加安心的餐饮外卖服务。

二、强化广东餐饮外卖佣金扶持力度

为助力广东餐饮外卖商户疫情“突围”，在美团“春风行动”基础上，美团将对广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至3%-6%，扩大覆盖范围，返佣时间至少延长2个月（自声明发布之日起）。在特殊时期美团面临自身经营困难，仍将继续对优质餐饮商户返佣扶持，加大补贴投入，希望带动商户订单恢复，提升消费信心，带动行业复苏。

三、共同擦亮“食在广东”金字招牌

美团积极投入各类资源，支持参与广东省各级政府和协会组织的餐饮业促消费活动，配合省市商务部门共同打造“互联网+美食”模式，通过线上美食节、“食在广东”品牌推广等活动，打造一批广东特色餐饮品牌，激活餐饮消费活力。建立餐饮大数据信息共享机制，与广东省、市、区餐饮行业协会多方加强信息互联互通，为行业决策提供数据支持。双方未来将建立日常沟通机制，全力营造公平有序市场环境，助力餐饮企业渡过难关。

疫情当下，求同存异！无论餐饮商户、行业协会，还是外卖平台，都会更加珍惜这来之不易的行业发展！戮力同心，久久为功。餐饮暖春，已在路上！

广东省餐饮服务行业协会

美团外卖（北京三快在线科技有限公司）

二O二O年四月十八日