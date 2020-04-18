佳能 EOS 850D 4 月 20 日开售：单机身售价 5599 元

IT之家4月18日消息 佳能 EOS 850D 现已上架天猫，单机身售价5599元，18-55 套机售价6449元，4月20日开售。

IT之家了解到，EOS 850D搭载了一枚约2410万有效像素的佳能CMOS图像感应器以及一个高性能的DIGIC 8数字影像处理器。同时，EOS 850D的光学取景器支持EOS iTR AF (面部优先)，同时扩展了实时取景时全像素双核CMOS AF的对焦区域，并支持眼睛检测自动对焦等功能。此外，EOS 850D还增加了AF-ON按钮以及速控转盘，支持4K EOS短片、4K延时短片、HDR短片拍摄以及多种无线传输方式。

佳能EOS 850D采用CMOS图像感应器配合佳能DIGIC 8数字影像处理器，常规感光度范围为ISO 100-25600，最高可扩展至ISO 51200；最高连拍速度分别可达到约7张/秒（光学取景）和7.5张/秒（实时取景，AF固定）。

EOS 850D支持拍摄4K超高清（3840×2160像素）短片。4K短片拍摄采用反差对焦方式，支持以23.98p和25p进行拍摄（NTSC/PAL）。此外，该相机还支持4K截帧功能，用户可直接通过相机进行操作，从4K短片中截取静态照片。