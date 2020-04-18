华硕 Z490 Prime 主板曝光：LGA1200插槽，最高 16 相供电

IT之家4月18日消息 据Wccftech报道，华硕Prime Z390系列主板页面上“意外地”出现了Z490系列产品，本次曝光的型号为Z490-A和Z490-P，均搭载英特尔H470芯片组，CPU插槽规格为LGA 1200，支持英特尔十代酷睿处理器。

首先是华硕PRIME Z490-A，CPU插槽规格为LGA 1200，外媒判断CPU供电为14相或16相，外接供电为8+4 pin。主板配备4个DIMM内存插槽，最高支持128GB双通道内存。

主板延续了Prime系列的家族设计，白灰色的散热片上有激光刻蚀logo，VRM散热模块似乎为铝制，通过热管相连。主板将具有3个全长PCIe 3.0 × 16插槽，3个PCIe 3.0 × 1插槽，以及2个全长（2280）M.2插槽和6个SATA 3接口。PCH散热模块上有ASUS logo，外媒表示新主板在做工和设计上都优于Prime Z390-A，希望价格保持不变。

IT之家注意到Prime Z490-P可以看到更多详细信息，包括I/O接口、雷电接口和RGB灯光控制接口等。Prime Z490-P的用料相较于Prime Z490-A精简许多，CPU外接供电和DIMM内存插槽、M.2插槽配置得到保留，而供电、散热模块和扩展性等方面均有一定程度的缩减。不过外媒认为Prime Z490-P对于普通用户和部分设计市来说，是搭配英特尔十代酷睿桌面处理器性价比相对较高的产品。

Z490主板和第10代Comet Lake CPU有望在下个月发布，外媒表示从曝光的图片来看，Prime Z490系列主板品质依旧，但和竞品对比来看，它们的性能和价格才是关键。

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