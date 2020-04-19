华硕 TUF Gaming Z490-PLUS Wi-Fi 主板曝光：16相供电

IT之家4月19日消息 据Wccftech报道，继昨天华硕Prime Z490系列主板意外现身官网后，今天华硕TUF Gaming Z490-PLUS Wi-Fi也遭到曝光。

通过泄露的信息可以看出，TUF Gaming Z490-PLUS Wi-Fi主板搭载B460芯片组，LGA 1200 CPU插槽，16相供电，CPU外接供电为8+4 pin。主板供电上方覆盖有铝制散热模块。

主板带有4个DDR4 DIMM插槽，最高支持128GB 4600MHz（OC+）内存。主板还配备了2个M.2插槽，支持英特尔傲腾内存，其中一个带有散热片，支持最大规格为22110，另一个不带散热片，规格为2280，此外主板上还有6个SATA 3接口。



主板依旧为黑色、灰色、黄色搭配的设计，有LED灯光模块，PCH散热模块较大，此外主板上还能找到雷电接口以及支持Aura Sync的ARGB控制接口等。IT之家注意到，CMOS电池上还有TUF Gaming的徽标。

外媒表示，TUF Gaming Z390-PLUS WiFI主板的价格约为160-180美元，因此可以期望TUF Gaming Z490-PLUS WiFi可以维持类似的价格。