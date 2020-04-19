内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

小米 65W GaN 氮化镓快充充电器暂停销售

2020/4/19 23:38:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月19日消息 在小米10/Pro 新品直播发布会上，小米发布了GaN充电器Type-C 65W，采用氮化镓技术，最高支持65W疾速充电，搭配小米10 Pro可实现50W快充，还可为笔记本充电，售价149元。不过IT之家网友反馈，小米65W 氮化镓快充充电器已经在小米商城、京东、天猫等平台搜索不到，暂停销售。

除此之外，小米其他的65W充电器也已经搜索不到，暂停销售。

据充电头网微博4月18日晚发布的消息，小米65W氮化镓快充充电器可能涉及到最近针对安卓手机的黑客事件，导致手机和充电器通信问题，相关厂商已经在对手机和适配器进行软件升级，涉及到几款不同的适配器产品，目前是暂停销售（并非下架），预计四个工作日完成。

据IT之家了解，GaN氮化镓是一种新型半导体材料，具有超强的导热效率、耐高温和耐酸碱等优点，用在充电器中更是具有高效率低发热、高功率小体积的优点，充电功率转换也比传统充电器更具优势。

得益于新型半导体材料GaN（氮化镓）的加持，小米GaN充电器Type-C 65W的体积比小米笔记本标配的适配器减小约48%。此外，小米GaN充电器Type-C 65W的USB-C接口支持多个档位的智能调节输出电流，能为新款MacBook Pro、小米笔记本等大功率设备进行最大65W充电，还能兼容大多数Type-C接口的电子设备，包括Switch等。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米充电器氮化镓

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    