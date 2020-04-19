小米 65W GaN 氮化镓快充充电器暂停销售

IT之家4月19日消息 在小米10/Pro 新品直播发布会上，小米发布了GaN充电器Type-C 65W，采用氮化镓技术，最高支持65W疾速充电，搭配小米10 Pro可实现50W快充，还可为笔记本充电，售价149元。不过IT之家网友反馈，小米65W 氮化镓快充充电器已经在小米商城、京东、天猫等平台搜索不到，暂停销售。

除此之外，小米其他的65W充电器也已经搜索不到，暂停销售。

据充电头网微博4月18日晚发布的消息，小米65W氮化镓快充充电器可能涉及到最近针对安卓手机的黑客事件，导致手机和充电器通信问题，相关厂商已经在对手机和适配器进行软件升级，涉及到几款不同的适配器产品，目前是暂停销售（并非下架），预计四个工作日完成。

据IT之家了解，GaN氮化镓是一种新型半导体材料，具有超强的导热效率、耐高温和耐酸碱等优点，用在充电器中更是具有高效率低发热、高功率小体积的优点，充电功率转换也比传统充电器更具优势。

得益于新型半导体材料GaN（氮化镓）的加持，小米GaN充电器Type-C 65W的体积比小米笔记本标配的适配器减小约48%。此外，小米GaN充电器Type-C 65W的USB-C接口支持多个档位的智能调节输出电流，能为新款MacBook Pro、小米笔记本等大功率设备进行最大65W充电，还能兼容大多数Type-C接口的电子设备，包括Switch等。