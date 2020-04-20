OPPO任命刘列担任全球营销总裁，沈义人卸任

IT之家4月20日消息 OPPO今日宣布，任命刘列为全球营销总裁，兼任中国区 CMO，全面负责 OPPO 营销工作，其工作向 CEO 陈明永汇报。

IT之家了解到，刘列曾担任OPPO品牌总监，成功打造了OPPO Find、Ulike、Real等多个手机产品系列。

OPPO方面称，由于个人健康原因，原OPPO全球营销总裁沈义人将卸任这一职务，感谢他过去一段时间为OPPO营销工作所做的努力与辛勤付出，期待他早日归队。

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