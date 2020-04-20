真香！神舟战神Z10游戏本评测：十代酷睿i7+RTX 2070 SUPER，自带顶级4K OLED

随着游戏文化逐渐从亚文化走向主流，对于游戏玩家来说，买一款性能强大的游戏本是很有必要的事情。

最近“船厂”神舟联合英特尔，推出了战神十代酷睿游戏本新品Z10-CU7PF。作为神舟战神系列游戏本最高端产品线的最新款，这款Z10-CU7PF可以说是专为游戏发烧友和电竞玩家打造的“专属”游戏笔记本，通过它我们也可以感受到十代酷睿的强悍性能。

今天IT之家不妨就通过一系列评测，和大家一起看看战神Z10-CU7PF的性能如何。

外观

战神Z10-CU7PF的A面为金属材质，酷雅深沉的深空灰配色，整个A面干干净净，只有“Hasee”的白色Logo和长条状的金属贴边。

翻开B面，最吸引人的是战神Z10-CU7PF那窄边框的屏幕。整个屏幕的三面边框大概都只有一支中华HB铅笔那么宽，其中左右边框更窄一些，而顶部的边框上拥有前置摄像头和传感器模块。

战神Z10的这块15.6英寸的屏幕采用了三星AMOLED材质，分辨率达到了4K（3842×2160），支持100% DCI-P3色域，亮度视角达到170°。点亮屏幕的时候，视觉冲击力还是比较强的。

战神Z10自带键盘的按键手感，键程适中，段落感清晰。键盘区域下方为触控板，触控板的大小适中，触控质感舒适，同时造型也非常的简洁凝练。

再来到笔记本的D面，相比A面的简洁，D面各种栅格出风口似乎就在告诉我们这是一款游戏本。此外，还有独特造型的硅胶底座，看起来也很有未来感。

另战神Z10的散热口主要集中在D面和尾部，电源接口、USB-A、USB-C、DP接口、以太网接口和HDMI接口也被统一放在了这里。而在对称的散热出风口处，神舟还设计了两条橙色的条纹，整机增添了一抹生趣。

机身规格方面，战神Z10机身最厚处为20mm，重量为2.5kg。在传统的游戏笔记本中可以说是中规中矩。

除了机身尾部的接口，战神Z10在机身右侧还有一个USB-A和一个USB-C接口，机身左侧则也各有一个USB-A接口，此外还有一个3.5mm耳麦接口。

战神Z10-CU7PF的整机设计是简洁、硬朗的，在游戏本中属于偏性冷淡的风格，而亮橙色线条点缀又突破了这种硬朗，这让整台笔记本变得跳跃灵动起来，无论是从做工还是配色战神Z10-CU7PF整体品质感让人满意的。

性能 & 表现

神舟的产品一直以来在性能上几乎没有被诟病过。如今神舟在品控、做工、售后等方面有了很大的进步，性价比的优良传统也没有丢掉，我们今天也来看看这款Z10的性能表现。

首先是CPU，神舟战神搭载了英特尔最新的十代酷睿i7-10750H处理器，这款十代酷睿移动标压处理器是i7-9750H的迭代升级款。

全新的十代酷睿高性能移动处理器打破了笔记本电脑 5GHz 频率的壁垒，通过英特尔的 Thermal Velocity Boost技术，i9-10980HK可以实现5.3GHz 的最大睿频频率，这项功能在十代酷睿i7-10750H同样得到了支持，5GHz轻松突破给游戏玩家带来了 “高帧”体验，也为内容创建者提供了可媲美台式机性能的移动性能。

纵观2018和2019年的笔记本市场，中高端游戏本几乎全部都采用英特尔酷睿移动标压处理器，i5-9300H和i7-9750H以优异的性能表现，可以完全覆盖主流网游和单机大作。而英特尔酷睿十代标压处理器家族除了有i5-10300H和i7-10750H作为常规升级，还有i7-10875H，用以填补移动i7和i9之间的产品空缺。不过几乎可以肯定的是，绝大部分高端游戏本，仍会选择i7-10750H这个成熟的方案。

i7-10750H采用14nm工艺，6核心12线程设计，基频2.6GHz，最大睿频频率为5.0GHz，三缓12MB，TDP为45W，最大支持128GB DDR4-2933MHz双通道内存，搭载的英特尔UHD核显最大频率为1.15GHz。此次英特尔十代酷睿H系列让i9和至强专属的Thermal Velocity Boost技术全面下放到了i7中，从而为主流用户提供更高的频率。这项技术专为提升多线程和单线程工作负载的性能而设计。最大内核频率在处理器温度等于或小于 65 度，且存在睿频功率空间时可实现200MHz的提升。

十代酷睿i7-10750H最大睿频频率相比于i7-9750H提升0.5GHz，这对性能提升是非常明显的，同时全新的十代酷睿H系列处理器还支持支持最高2933MHz的DDR4内存，接下来我们通过理论测试来看一下神舟战神Z10搭载的十代酷睿i7-10750H的具体表现。

首先是V-Ray Benchmark，同样是渲染，V-Ray Benchmark更看重多核性能，i7-10750H的得分为8101 ksamples，i7-10750H在应对移动端略有压力的渲染工作时也可以轻松完成。

在CPU-Z Benchmark中，i7-10750H多核成绩为3627.0，单核则为537.3，多线程倍率为6.75，在移动平台属于不错的表现，性能方面依旧是第一梯队。

国际象棋测试中，多线程成绩为22179千节点/秒，单核成绩为3651千节点/秒。

我们还对i7-10750H的文件处理速度进行了测试，在WinRAR的Benchmark中，多线程速度为17894KB/s，单线程速度为2261KB/s，依然保持着在压缩、解压文件速度方面的优势。

顺便也来看一下神舟战神Z10的内存、缓存和硬盘表现，运行AIDA64中的内存和缓存测试，结果如下：

可以看出，内存读写速度都接近40GB/s，复制速度也接近35GB/s，延迟为58.8ns。

神舟战神Z10的主盘为一款来自影驰的NVMe SSD，用CrystalDiskMark测试后结果如下：

顺序读取速度在2000MB/s以上，顺序写入速度在1000MB/s以上，日常够用。

最后我们进行了PCMark8测试，i7-10750H在Creative Accelerated 3.0项目中，得分为5332，可见i7-10750H在面对设计工作时，可以提供良好的体验，如此，日常办公就更不在话下了。

从参数上看，相较于i7-9750H，i7-10750H的提升主要在睿频频率上，多核及单核性能依然在移动标压处理器中的第一梯队，从日常轻量办公，到设计、剪辑工作，以及渲染任务，均能提供不错的体验，不出意外i7-10750H仍会在高端轻薄本和游戏本中得到广泛应用。

游戏体验

神舟战神Z10搭载了全新的NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER显卡，在移动独立显卡中，性能绝对名列前茅，但神舟战神Z10的4K显示器却成了显卡很大的负担，所以游戏表现如何，操练起来才知道。

先来看一下3DMark跑分，这个配置我们直接测试Fire Strike Ultra和Time Spy Extreme。其中神舟战神Z10在Fire Strike Ultra测试中，总分为5058显卡分数为4930，物理分数为16012；而在Time Spy Extreme项目中，总分为3706，显卡分数为3909，CPU分数为2866。但从分数来看，神舟战神Z10的游戏性能令人期待，接下来进行游戏测试。

游戏测试，首先是我们的老朋友，首批支持光线追踪的游戏之一，《古墓丽影：暗影》，在4K分辨率下，默认高画质，基准测试结果为平均46帧。

将分辨率调整为2K级别，默认高画质，再次运行基准测试，这时平均帧数就来到了74帧，这是比较理想的状态，兼顾了高分辨率、高画质以及平均60帧以上。

依然在2K分辨率下，打开光追效果，将光线追踪阴影质量设置为高，同时打开DLSS，平均帧数为52帧，说明在2K分辨率下高特效加光追达到了可玩的程度。当然想要畅玩，仍需将分辨率降低至1080P，或者适当调低光追质量。

在硬件需求相对较小的《孤岛惊魂5》游戏中，4K分辨率，默认高画质，运行基准测试的结果为平均帧数48帧，最低帧数42帧，已经非常不错。如果想要更高的帧数或更好的画质，可以释放调低分辨率，比如2K，则画质调整到默认最高的情况下，平均帧数仍会上升。

再来看一下《刺客信条：奥德赛》，作为有“众生平等”美誉的显卡杀手，我们直接放弃4K从2K分辨率测试，画质调整为默认极高，平均帧数可达58帧，这个结果算是比较惊喜了。

通过以上游戏测试，可以看到神舟战神Z10搭载的这枚RTX 2070 Super显卡游戏性能非常强悍，在我们测试的三款单机大作中，2K/4K的高分辨率、光线追踪和高画质，起码可以满足两点，这对游戏本来说已经非常不容易了。另外，三星AMOLED屏幕配上4K的分辨率，呈现出的游戏内容非常鲜艳，观感极好，第一次体验会被惊艳到。

屏幕体验

作为一款定位高端的游戏本，战神Z10只有强悍性能的话肯定是不够看的，事实上，这款游戏本的综合使用体验也可圈可点。首先值得一说的就是它这块4K OLED屏幕带来的视觉体验。

再回顾一下这块屏幕的配置：4K分辨率，DCI-P3的色域，最高400尼特亮度，面板响应时间短至1毫秒，支持170°亮度视角，并通过DisplayHDR TureBlack认证。

在256阶灰度显示测试中，从实拍照片上看，战神Z10对灰度渐变的表现很细腻，并且色彩显示也比较准确。

再看可视角度，当从斜45°方向观看战神Z10的屏幕时，色彩并没有出现笔记本上常见的那种漂移。

HDR画面显示方面，可以看到，战神Z10对日落时层云和晚霞的场景表现的也很通透，密云暗部的细节和天空的高光都有保留。

接着笔者还用战神Z10播放了一段《复仇者联盟4》蓝光影片，画面清晰，色彩绚丽，视觉效果在笔记本上是很难得的。

总体来说，由于这块高素质屏幕的存在，战神Z10在日常娱乐影音方面的体验也是很出色的。

总结：

经过一段时间的使用体验，IT之家认为战神Z10-CU7PF的定位非常清晰：游戏、电竞，因此神舟为它输送了强大的性能配置，首先就是英特尔十代酷睿处理器i7-10750H的加持，经过我们的测试，其综合表现很让人放心，无论是游戏，还是日常办公、娱乐等各个场景，都能应对得游刃有余。

其次，高性能RTX 2070 SUPER显卡的加入，让战神Z10-CU7PF在目前主流的游戏面前都能高分辨率的画质以及高流畅度的体验，特别是再加上它这块4K OLED高素质的屏幕，整个游戏体验在众多游戏本中可以说是佼佼者了。

综合来说，战神Z10-CU7PF相比上代产品提升明显，为电竞玩家带来了优质的游戏体验。如果你是一名游戏发烧友，那么在同价位上，战神Z10无疑是你能买到的最好的游戏体验之一。