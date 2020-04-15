拼多多百亿补贴神价：十代酷睿游戏本首发价再降600元

IT之家4月15日消息 4月15日，英特尔十代酷睿游戏本正式推出，性价比最高的当然还是老牌厂商神舟了。搭载全新十代酷睿酷睿的神舟游戏本将在拼多多全网首发，4月15日0点百亿补贴直降600，打破首发价，性价比十足。



神舟游戏本G8-CU7NA

十代i7+RTX 2060，高色域和高刷新全都有。

神舟游戏本G8-CU7NA采用了i7-10750H处理器，6核12线程，睿频达到了惊人的5GHz，比桌面系统还要高。显卡为RTX 2060，支持光线追踪，屏幕方面采用了72% NTSC高色域屏，另外刷新率达到了144Hz。

价格方面，神舟G8-CU7NA官方首发价为7599元，百亿补贴再补600元，到手价6999元，性价比突破天际。所以如果你想要一台性价比不错的大屏游戏本，那么神舟战神 G8-CU7NA是你的绝佳选择。

查看链接：点此前往（或复制网址到浏览器打开：https://t.cn/A6wxeoRt）

神舟Z7M-CU7NA



作为一款5000出头的产品，神舟游戏本Z7M-CU7NA搭载了英特尔十代酷睿i7-10750H。显卡方面，神舟Z7M-CU7NA采用的是英伟达的GTX 1650，足以应对大多数的游戏。

这款产品官方首发价5799元，拼多多补贴600元，到手价5199元，非常适合预算较低的小伙伴。

查看链接：点此前往（或复制网址到浏览器打开：https://t.cn/A6wxeoRt）

神舟游戏本Z8-CU7NA



神舟Z8-CU7NA搭载十代酷睿i7-10750H 6核处理器和支持光线追踪的英伟达RTX 2060显卡，搭载了15.6英寸144Hz刷新率的屏幕。



价格方面，神舟Z8-CU7NA官方售价7099元，拼多多补贴下到手价6499元。

查看链接：点此前往（或复制网址到浏览器打开：https://t.cn/A6wxeoRt）

IT之家了解到，除了上述产品之外，神舟还推出了丰富的产品组合，同样适用于拼多多的600元补贴，小伙伴们可以按需选购。



神舟十代酷睿笔记本拼多多百亿补贴购买链接：

查看链接：点此前往（或复制网址到浏览器打开：https://t.cn/A6wxeoRt）





除了笔记本之外，拼多多百亿补贴主会场还增补了其他新品，包括Switch、iPhone 11等。官方发车，可以放心。



上车地址：点此前往（或复制网址到浏览器打开：https://t.cn/A6wxgFH1）