OPPO架构调整：强化中国区地位，老将刘列回归操盘品牌

OPPO今日宣布，任命刘列为全球营销总裁，兼任中国区CMO，全面负责OPPO营销工作。原OPPO全球营销总裁沈义人将卸任。

值得注意的是，这也是近期OPPO的第二轮人事调整。此前4月9日，OPPO对外宣布任命副总裁刘波为中国区总裁。

从两次调整来看，一是在不断强化中国区的市场地位，这在目前全球新冠肺炎疫情蔓延之下显得尤为必要；二是沈义人卸任，OPPO“老人”、前OPPO品牌总监刘列回归，操盘品牌营销。

海外疫情蔓延 强化中国区地位

目前印度、欧洲等国产厂商在海外布局的重点市场，都受到了新冠肺炎疫情爆发的影响，对今年的销量情况是个不小的挑战。

而中国疫情已得到有效控制，生产生活陆续恢复。此前OPPO副总裁、全球销售总裁吴强曾透露，OPPO在中国的销售数据于2月底迅速复苏，甚至还有50%的线下门店没有恢复营业，说明消费者的需求仍然存在。另外从公开信息来看，中国运营商今年会继续大力发展5G，这意味着5G终端的发展也有巨大的机会。

加码中国区成了各家手机厂商的共识，也成为争夺销量的重要阵地。

OPPO先是任命老人刘波兼任中国区总裁。刘波于2005年加入OPPO，并于2014年升任OPPO首席采购官。2019年，刘波出任OPPO新兴移动终端事业部总裁，开始大力布局IoT领域。

一方面刘波在供应链方面经验丰富，这在中国区恢复生产和销售上十分重要。在日前的采访中，刘波也曾指出OPPO的供应链情况有着充分的提前布局，并未受到影响；另一方面，除了智能手机之外，5G也在促进IoT品类的爆发，IoT也会成为各家厂商提振营销的重要手段。刘波操盘下的OPPO新兴移动终端事业部此前已经陆续发布了智能耳机、智能手表品类，今年下半年还将推出智能电视。

刘波此前在接受新浪科技采访时表示，经过一年的积累之后，OPPO今年在IoT上的产品节奏也将会加快。此外，他称今年有信心在耳机和手表这两个类型的产品上取得突破，并要在未来达到与手机业务一样的高度。

刘波之后，OPPO此次再次任命刘列为全球营销总裁，同时兼任中国区CMO，则是完成了中国区及整体市场营销的高层调整，同时也进一步加强中国市场的精耕细作。

老人刘列回归 操盘品牌升级

OPPO原全球营销总裁沈义人为近年来内部崛起的年青一代管理者，对于卸任，沈义人在个人微博上称是个人健康原因，将休息调整一段时间。

沈义人的接替者刘列则也与刘波一样是OPPO的老人，他是最早一批加入OPPO的老员工，也是OPPO品牌传播建设的重要参与者之一。

刘列早期曾操盘的Find系列营销

资料显示，刘列曾任OPPO品牌总监，他在业内最为有名的操盘之一就是促成了OPPO Find系列与“小李子” 莱昂纳多的牵手，打造了Find系列广告；此外，刘列还操盘了瞄准年轻女性的Ulike系列等多个产品线。

目前的OPPO正处于对手机产品线的大规模调整之中，此前OPPO主要依靠R系列打造爆款，一度成为中国市场第一品牌。不过随着市场竞争的激烈以及用户需求的变化，OPPO也开始进一步完善产品线布局，重启高端Find X系列，将R系列升级为Reno系列，近日又将Ace系列独立。如此一来，OPPO形成了以Find X系列、Reno系列、Ace系列、K系列、A系列等为核心的多个产品线，也覆盖了更为全面的价位段。

在产品线调整的同时，OPPO也在对品牌营销、渠道管理等进行同步升级。包括改变营销的方式，强化科技和高端属性；对低线城市的位置、形象、销量不好的门店进行优化，加大在一二线城市的渠道布局。

此时刘列回归，一方面是如何更好的梳理目前OPPO的产品线，并加强每个产品线在用户群中的认知；另一方面，是做好主打高端Find X系列的升级，此前吴强曾透露OPPO将会把Find X系列的更新常态化，实现每年至少一款。

目前中国市场的竞争尤为激烈，OPPO以及整个手机行业面临的局面都十分复杂，刘波和刘列两位老将来操盘OPPO中国市场，后续效果如何值得关注。