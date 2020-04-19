上海联通完成首个基于 5G SA 企业室分系统部署：时延低至 6ms

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IT之家4月19日消息 据中国联通宣布，上海联通不断探索基于SA网络架构下5G应用场景，近日，在某企业厂区完成5G-SA专网+MEC边缘计算部署，下行速率达1.16Gbps，上行速率达200Mbps，时延低至6ms。
据IT之家获悉，SA网络架构5G技术与边缘计算、云计算、大数据、人工智能等有机结合，能够更好地融入制造全过程，提升制造生产效率、提高装配质量、降低生产运营成本，打造典型5G应用场景。
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