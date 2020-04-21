快手回应900万签约“这辈子不可能打工”男子：没有签约周某人

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IT之家4月21日消息 昨天快手在微博辟谣900万签约“这辈子不可能打工”男子称，没有签约周某人。
IT之家了解到，4月18日，因表示“打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的”而走红网络的男子周某人出狱，一出狱就网传有30多家网红、直播公司竞争与他签约。
但据红星新闻报道，周某称不会签约网红直播，“签约就相当于给他打工，打工是不可能打的”。他表示想在老家种地，父母亲年纪大了希望能多陪陪他们。
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