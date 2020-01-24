快手央视春晚互动量破纪录，达437亿次

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IT之家1月24日消息 据春晚播报，截至24日23点，全球观众参与快手前三轮红包互动累计达437亿次，远超去年的208亿次。快手创造春晚史上最大的视频点赞高峰。
另外，IT之家编辑打开快手春晚直播间，发现公屏上许多网友在刷“武汉加油”公益礼物。点开直播间右下角礼物按钮，第一个礼物就是“武汉加油”，价值10快币。
据IT之家向快手方面求证，该礼物所得全部收入快手将捐赠给武汉慈善总会。1月23日下午，快手已向武汉市政府捐赠1亿元，用于抗击新型肺炎。
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