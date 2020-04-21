三星Galaxy A80获One UI 2.0更新：升级Android 10，通讯录增加回收站功能

IT之家4月21日消息 据IT之家网友反馈，三星现已面向Galaxy A80用户推送One UI 2.0更新，升级Android 10。

此外，三星Galaxy A80新版本更新至2020年3月1日安全补丁，通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留15天，而后才会被永久删除。

新增内容如下：

黑暗模式

增强图像、文本和颜色调整功能，适用于白天和夜间环境。

启用黑暗模式时，壁纸、小组件和闹钟会变暗。

图标和颜色

应用程序图标和系统颜色更清晰。

改进了标题和按钮的布局，避免浪费屏幕空间。

动画效果更流畅

触摸操作有趣，动画效果更强。

精细交互

只需稍微移动手指，即可在宽大屏幕上轻松导航。

使用突出显示的按钮轻松关注重要内容。

单手模式

进入单手模式的新方法：双击主屏幕键或在屏幕底部的中央向下滑动。

进入【设置】>【高级功能】>【单手模式】。

辅助功能

改进了大型文本的高对比度键盘和布局。

收听实时语音并将其显示为文本。

优化存在壁纸时的文字阅读效果

One UI会根据下图中的明暗区域和颜色对比度自动调整字体颜色，即使存在壁纸，也能让您轻松看清文字。

媒体和设备

将Samsung Connect面板替换为了“媒体和设备

媒体：控制手机和其他设备上播放的音乐和视频。

设备：直接从快捷面板查看和控制Samsung Connect设备。

生物识别

添加了用于在屏幕关闭时显示指纹图标的选项。您可以选择在每次点击时显示它，或让其在显示“息屏提醒”时保持可见。

智能管理器

电池使用情况图表现在提供更详细的信息。

为无线共享充电添加了电池限制设置和其他增强功能。

数字健康

设置目标来控制手机使用情况。

使用专注模式来避免手机产生的干扰。

相机

添加了编辑显示在屏幕底部的模式的功能。

提供了“更多”选项卡，方便从预览画面快速访问隐藏模式。

改进了布局，让您可以集中精力拍摄照片，不受设置的影响。

浏览器

自定义快捷菜单，方便立即访问最常用的功能。

从应用栏获取更多信息。

从三星应用商店安装插件以便获取更多功能。

三星通讯录

通讯录增加了回收站功能。删除的联系人会在回收站中保留15天，而后才会被永久删除。

日历

无需创建事件，即可将贴纸添加到某个日期-铃声可用于事件提醒。

提醒

更多选项可用于重复提醒。

为特定时间段设置基于位置的提醒。

与家人和其他分享群组共享提醒。

为特定日期设置提醒，但不会发出提示。

我的文件

创建了回收站功能，以便误删内容时还原文件。

增加了更多筛选条件，方便搜索时快速找到所需内容。

现在支持同时将多个文件和文件夹复制或移动到不同目标。

计算器

单位转换器添加了速度和时间单位。

使用提示

使用提示，帮助您充分利用Galaxy设备。

其他