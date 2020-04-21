专访周宏伟：Neo 2是一台高品质游戏设备，Pico已是国内领军品牌

在今年年初的CES 2020会展上，VR厂商Pico正式发布了Pico Neo 2 VR一体机，这是Pico在2020年度的旗舰级VR产品，该产品发布之后曾荣获过CES 2020创新产品奖。



上个月，Pico Neo 2 VR一体机在国内市场正式开售，IT之家也第一时间和各位读者朋友们分享了该产品的评测体验文章，详情《Pico Neo 2 VR一体机评测：买了，就不会吃灰的VR产品》。

Pico Neo 2 VR的表现确实让笔者印象深刻：舒适的佩戴体验，不俗的硬件性能，特别是加入的inside-out 头&手 6DoF追踪，很大程度上弥补了国内同类产品在6DoF领域的空白，开启了全新的VR一体机体验。在一定程度上，Pico Neo 2也称得上是Pico在VR一体机领域的里程碑之作。

近日，IT之家独家专访到了Pico创始人兼CEO周宏伟先生，针对Pico Neo 2的生态建设、Pico以及整个VR行业的发展等等题进行了深入探讨。.

关于疫情影响

2020年突如其来的疫情打乱了各行各业的生产计划，VR行业也受到一定影响。

周宏伟表示，Pico整体的销售在第一季度会有影响，但都处在一个比较可能的范围内。相对于危机，周宏伟分析认为，因为VR眼镜属于消费娱乐产品，疫情期间大家都呆在家里，反而让VR产品的使用或消费有一定的增强。

5G元年和VR市场的两个推动

2020年是5G元年，Pico如何把握5G的春风和机遇？

周宏伟表示Pico今年会有非常多的进展和机会。周宏伟称，VR市场的成长，在2020年主要是两个推动。一个是以6DoF游戏来推动的用户体验性的。周宏伟认为，喜欢玩VR游戏或者是玩6DoF游戏的用户会越来越多，因为6DoF游戏的游戏交互的体验性好，有着更深度交互和深度体验。另一个推动，则是和运营商方面的深度合作。Pico去年在韩国已经和LG U+和KT两家运营商进行了独家合作，加快5G+VR的落地，因此Pico还是有很多的经验和借鉴，今年来看，Pico和海外内的运营商都有深度合作，5G商业的落地，Pico深度参与和运营商们的合作。

这些合作在产品方面，一方面是视频消费为主的，主要是3DoF的产品；另一方面，则是Neo2和运营方面展开云游戏方面的新合作，Pico将主机的高品质的游戏放到云端，通过高带宽的优势连接到Neo2中，在Neo2中玩好品质的PC VR游戏。

在采访中，周宏伟向IT之家透露，从去年的数值来看，Pico海外的销售额已经超过了国内市场，Pico在海外主要还是ToB方向，包括教育、培训、医疗等领域的客户，另一方面则是包括韩国、泰国、日本、欧洲等地区的运营商深度合作。周宏伟估计今年海外销售额依然会超过国内，一是海外有着非常大的空间，第二个重要原因则是Pico在海外市场有非常高的竞争力，Pico的竞争对手Oculus在B端（指企业）和运营商市场并没有介入太深。

Pico Neo 2可以畅玩PC级VR游戏

Pico 2019年的大部分投入都是围绕Pico Neo2产品进行，Neo2可以说是Pico的一次“魄力押注”。从目前来看，Pico Neo2在销量和用户反馈方面有不错的成绩。据官方数据，截止首发期结束（25-27号），Pico Neo 2的销售额已破600万，创下VR一体机在国内电商的最高纪录。需要强调一点的是，Pico Neo 2的单价已经超过了4000元+。

周宏伟认为，游戏内容驱动的游戏终端体验是VR未来几年的主流方向，Pico Neo 2是一台非常好的游戏设备，可以为用户带来非常好的VR游戏体验。Pico Neo 2本身定位的就是偏游戏类、硬核类的玩家，这部分人群对游戏非常的感兴趣，愿意花比较高的价格去获得更好的游戏体验。

从产品角度来看，Pico Neo 2从3DoF升级到6DoF，在体验上是质的飞跃。当你使用3Dof的VR设备时，你能做的仅仅是通过转动头部去看、去观察你眼前的虚拟场景，换句话说，此时此刻移动的是场景，并不是你本身，你更像是一个旁观者。升级到6DoF之后，你更像是场景中真实存在的、可以移动的人，可以实现与虚拟场景的交互，比如躲避子弹、跳跃障碍，又或者是在虚拟电影院里走动等等，从而达到一个更好的沉浸效果。

Pico Neo 2具备了更高的耐玩性，让VR眼镜的使用体验从被动升级到了主动，玩家也有了更多施展拳脚的空间，比如通过SteamVR串流玩 PC级的VR游戏大作。SteamVR串流实际上有点类似“云游戏”的理念，将Steam的VR游戏，以串流的方式同步到Pico Neo 2一体机内，实现游玩PC VR级别的游戏。Steam平台刚刚上架的V 社（Valve） VR 新作《半条命：Alyx》，就可以通过SteamVR串流实现在Pico Neo 2上游玩。在京东平台，Pico Neo 2也和《半条命：Alyx》进行了捆绑销售，买产品送VR《半条命》游戏。

VR市场将迎来爆发式增长

在IT之家的采访中，周宏伟强调，VR最大的推动力还是游戏，因为游戏跟VR的匹配性是最高的。周宏伟提到了《半条命：Alyx》，其认为这是一个现象级的VR游戏，而这些游戏已经在推动VR内容的发展和用户体验上的提升。周宏伟估计，在未来6-18个月，一定会有高品质的VR内容出现，作为受益者的Pico，也会将这些优质的VR内容引入到自己的平台上。

周宏伟非常看好未来2-3年，像Neo2这种游戏VR的市场，它可能会从最初的一年几万台成长到几十万超过一百万台。周宏伟认为游戏类的VR设备会越来越流行，VR游戏的体验也会越来越好，这种小型化、轻薄化、更高分辨率、交互更好的VR设备在未来1-2年内都会迭代上市，好的游戏内容，好的VR内容，已经加速进入整个市场和生态里面，这都会拉动整个C端消费者市场的增长。

在采访中，周宏伟也提到了Pico海外的竞争对手Oculus，周宏伟表，根据最新的市场信息，Oculus Quest去年在海外市场已经卖了几十万台，今年有可能百万台或者是二百万台的量，这说明整个VR市场已经在加速成长了。

VR行业头部集中化，Pico实现翻倍式增长

相较于前几年，目前VR行业的“竞争”没有那么惨烈了，一是不少企业退出了这个舞台，二是不少厂商也放缓了VR新品的发布速度，实际上到2020年，VR行业也呈现出了头部集中化的趋势。

周宏伟认为，VR行业想要最好，是需要投入几百人持续的做2~3年，才能把这个产品做好。

“很幸运的是Pico在过去的两年，在这种市场的量还不是很大的情况下，我们能达到国内第一的市场份额，我们的产品逐渐升级迭代也被大众用户、行业客户，包括运营商很好的认可和接受”，周宏伟向IT之家透露。

据IDC公布的2018年Q3季度至2019年Q3季度的全球VR品牌销量数据显示，Pico品牌从2018年Q3的2.6%已经增长至2019年Q3季度的6.4%，进入了行业前三的位置，实现了翻倍式增长。

在采访中，IT之家还提到了华为品牌，华为在去年10月份曾推出过VR Glass产品，在今年P40系列发布上，华为还通过VR Glass实现了VR发布会。周宏伟认为，华为既做5G设备，又做5G手机，现在去做一个VR，这是一个很自然的情况和正确的方向，华为入局VR是一件非常好的事情，因为华为的市场力、品牌力对整个市场的推动和教育还是非常好的。周宏伟也表示，Pico和华为在技术层面有很多的合作，特别是华为的运营商团队，在和Pico方面有很大的合作关系，至于竞争关系，周宏伟认为VR的市场空间还非常大，成长也非常好。周宏伟最后在采访中透露，眼镜形态的VR设备，Pico其实已经和运营商合作展出了，包括和手机平台的合作，Pico也已经在进行中。

作为国内VR行业的头部领导品牌，Pico能在短短几年时间内获得如此稳健的成绩实属不易，一方面，来自Pico整个团队对消费者需求和行业发展的深刻洞察，另一方面也离不开Pico对VR行业的高投入和高研发。最后，笔者也是由衷的期待诸如Pico等优秀品牌，在引领整个VR行业上升的同时，推动更多的优秀VR内容的建设，让消费者体愈发充实和满足。