专项测试：石头扫地机器人T7的电控水箱好用在哪？

上个月，石头科技带来了家族最新的旗舰级扫地机器人产品——石头扫地机器人T7，相较于前代，T7有着非常明显的升级，比如全新的大容量电控水箱，可精准控制每一毫升水量，比如2500Pa的吸力，可以吸附更多的灰尘，再比如全新升级的地图管理4.0系统，让用户更便捷和轻松的使用产品。

在IT之家《石头扫地机器人T7评测：目前石头科技最好用的扫地机器人》文章中，IT之家已经对该产品进行了详细的评测，本篇文章，笔者将围绕扫地机器人T7的电控水箱进行详细体验，用实例告诉你，石头扫地机器人T7的电控水箱到底好用在哪里。

首先，是形态设计上的升级，在以往的石头扫地机器人产品中，我们要取放水箱，都要先将扫地机器人翻个身，底朝上取放水箱。对于消费者而言，这显然是增加了使用成本。

石头扫地机器人T7的水箱采用了抽屉式设计，无需将扫地机器人翻身底部朝上拆卸，只需要从T7的后面按住橘红色卡扣，就可将水箱以及拖布支架进行安装或拆卸。相比之下，T7的操作更加合理和人性化，设计上一个小小的改动，用户体验上是质的升级。

T7的电控水箱拥有297ml容量，小水量可拖地 250㎡，中水量可拖地200㎡，注水一次完全能够满足普通家庭的拖地需求，消费者用起来更省心。其次，石头扫地机器人T7的电控水箱采用了蠕动泵方案，相较于传统的隔膜泵方案，前者具备高精度、低噪音、不易堵塞的特性，换句话说，T7的电控水箱更耐用，可靠性更高，进一步的避免了在日常使用过程中，出水孔被垃圾堵塞，又或者是隔膜老化导致无法精准控制出水的问题，消费者用起来更放心。

蠕动泵动图▲

要想干净的除去地面上的污渍，还有一个关键指标——下压力。只有拖布需紧压地面，才能把地面上一些粘附的污渍清理干净，但是这个下压力选择多少也是一门学问——下压力大了，机器跑起来阻力大，容易打滑。压力小，附着力差，拖地能力也跟着差，经过石头科技的各种测试，最终选择了用双弹簧加压，搭配248cm²宽幅大抹布，在此压力下，湿拖面积更大更干净。

“电控”，意味着你对水箱有了更高的控制权限，你可以自定义清洁方案，可以自定义水量等等。比如，你能自由决定那些房间要扫地也要拖地，哪些房间只需要扫地。

在T7全新升级的地图管理4.0系统中，支持定制项包含房间清扫顺序、吸力大小以及水箱大小。

在清扫过程中，石头扫地机器人T7会自动识别不同位置和面积的房间，你可以手动选择定义这些房间（不同颜色代表的区域），你可以给这些房间命名，比如客房，比如厨房，比如书房，然后指定T7去你选择的房间，进行单独的清扫。

这些房间，你还可以进行清扫的定制模式，比如客厅选择标准吸力、中档水位，卧室选择大吸力、小水位，又或者是客厅大吸力但不拖地，卧室标准吸力，水量为大，都可以根据你的需求进行调整。

开启之后，T7会严格按照每个房间区域设定的吸力和水量清扫。

你也可以为房间排上顺序，比如先客厅1、卧室2、厨房3、洗手间4，开启设备之后，T7会按照客厅、卧室、厨房、洗手间的顺序依次打扫。

T7不仅采用了非常人性化的定制水量控制，还有着一套非常严谨和合理的算法。假如用户将某个房间的水量设置为关时，在开始清扫时，T7会先不喷水，直接优先清扫这个房间，完成该房间的扫地后，再快速打湿拖布投入到需要湿拖的房间。

上图中，卫生间不需要拖湿，那么在没有定制顺序时，当启动T7之后，T7会关闭喷水，优先打扫无水卫生间。卫生间清理完毕之后，在快速打湿拖布，去扫拖客厅、卧室等。

T7同样支持划区清扫，你可以为清扫区域，手动选择清扫模式、清扫次数等。

总而言之，石头扫地机器人T7全新升级的电控水箱，“用户至上”的产品理念体现的淋漓尽致，不仅让T7的产品竞争力迎来了全面的提升，在用户的体验上也起到了“画龙点睛”的作用，进一步加码旗舰属性。