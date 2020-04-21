荣耀30系列首销：线上全平台销售额1分钟破3亿

IT之家4月21日消息 荣耀30系列手机于今日上午正式开售，售价2999元至5499元。随后荣耀手机官方表示，荣耀30系列线上全平台销售额1分钟破3亿。

价格方面，荣耀30 6+128GB售价2999元，8+128GB售价3199元，8+256GB售价3499元；荣耀30 Pro 8+128GB售价3999元，8+256GB售价4399元；荣耀30 Pro+ 8+256GB售价4999元，12+256GB售价5499元。

IT之家了解到，荣耀30手机搭载麒麟985芯片，采用6.53英寸OLED屏幕，配备4000万超感光主摄+50倍潜望式超稳长焦镜头+800万广角+200万微距镜头，支持屏内指纹，搭载4000毫安时电池和40W超级快充。

荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+搭载麒麟990 5G处理器，采用VC液冷散热技术，配备4000mAh电池和40W超级快充。荣耀30 Pro+还支持27W无线超级快充以及反向无线充电。

相机方面，荣耀30 Pro搭载4000万超感光主摄IMX600、50倍潜望式超稳长焦，标配1600万超广角镜头；荣耀30 Pro+采用5000万像素的RYYB的IMX700超感光主摄，支持全像素八核对焦和AI RAW 超级人像引擎。

