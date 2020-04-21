天猫总裁蒋凡自请调查，这件“私事”阿里巴巴左右为难

4月17日的那条微博，让淘宝和天猫的总裁蒋凡在阿里的地位变得有点微妙。

它的影响已经造成：微博上出现了不少抨击蒋凡的言论，这些言论的发出者，不乏淘宝最主要的用户群体—女性用户。

另一面，作为阿里最核心业务天猫淘宝的负责人，又值电商混战，狙击拼多多、发力直播电商等战役进入白热化阶段，蒋凡在阿里的地位不言而喻。

阿里会如何妥善处理这次危机，很关键。

这已不是蒋凡的私事？

4月18日，蒋凡在阿里内网发帖，就“家人在微博上的言论和一些网上传言给公司带来了非常不好的影响”道歉，并表态请公司对其展开调查。

但用户并不买账。

鉴于花花董花花已经删除微博、张大奕也已经限制评论，大量用户涌入了已经退休的阿里创始人马云微博下。

他们抨击着蒋凡，认定张大奕为“小三”，并为“花着女性的钱去为小三控评”而感到愤怒。

在他们眼中，这已经不再是蒋凡个人的私事。不少用户认为表示，这涉及到蒋凡在任淘宝、天猫总裁期间，是否与张大奕持股的如涵控股存在利益输送。

目前阿里已经成立了调查组调查此事，暂时还未有结论。

坐火箭的蒋凡

85后的蒋凡，被戏称为阿里“太子”。

这源于美团创始人王兴的一条朋友圈。当时，王兴在朋友圈中把蒋凡和拼多多的创始人黄铮并列，说高兴看到这两个聪明人的对决。看热闹不怕事大的王兴说，“蒋凡如果要是能赢了这一仗，那他就是当之无愧的阿里CEO。”

因而，在一些媒体眼中，蒋凡就成了逍遥子张勇的接班候选人。

不过，对于蒋凡的晋升速度，阿里内部人员是用“火箭”来形容的，他掌管着淘宝、天猫总裁和阿里妈妈，是阿里内部最年轻的合伙人，也是由阿里现任CEO张勇亲自选中和一手提拔起来的将才。

在加盟阿里之前，蒋凡在2010年创办了友盟，这是一个移动开发者的服务平台；3年后，友盟覆盖近6亿活跃设备、18万个APP和6万开发者。友盟此后获得了来自李开复、经纬的多方投资，估值一度达到了5000万美元。

2013年底，阿里以8000万美元的价格收购了友盟，那年蒋凡28岁，他实现了财务自由；据媒体报道，蒋凡原本准备在阿里呆一段时间就走，但逍遥子张勇却找上门来挽留他。

据《中国企业家》报道，那是在一个阳光明媚的午后，时任阿里巴巴COO的张勇相约蒋凡在茶室里谈心，随着茶香飘散，张勇慢慢说道：“想不想咱们一起折腾点事情，以后你可以讲故事给孙子听？在阿里这个舞台上来表演一下，留下一点记忆？”

蒋凡同意了，留了下来，开启了一路开挂式的职位跃升。

2013年，蒋凡以“淘宝无线事业部资深总监”身份开始工作；2014年，蒋凡负责手淘的无线化转型，淘宝交易的无线占比从百分之十几，增长到80%以上；2017年，蒋凡带领淘宝产品团队，完成了淘宝与手机淘宝的整合，同年12月27日，蒋凡被任命为淘宝总裁，同年任北京技术中心技术委员会主席、首席架构师、集团高级科学家，统筹规划北京技术中心技术架构，参加集团技术架构工作。

张勇在任命书中这样写道，蒋凡加入阿里的几年，始终保持创业者的冲劲，有敏锐的消费者洞察和产品洞察，在整个淘系无线化升级过程中，起到了核心驱动作用，推动了淘宝走向数据驱动，实现千人千面。

蒋凡被任命为淘宝总裁之前几个月，阿里宣布成立的“五新战略执行委员会”，蒋凡是委员会成员之一，也是淘宝班委会班长。

2019年3月6日，蒋凡再进一步，取代靖捷兼任天猫总裁；6月，蒋凡成为最新38位阿里巴巴合伙人中最年轻一员，此时他刚刚加入阿里巴巴5年，而这个数字是成为合伙人的最低年限；这一年，蒋凡成为仅有13人的阿里巴巴经济体发展执行委员会其中一员，这也被称为阿里巴巴最有权势的13人。

如果不出差错，蒋凡在阿里的前途本是风光无限的，直到这次突然爆发的事件出现。

阿里左右为难

在微博曝光后不久，某社交平台传出了蒋凡被调离淘宝、改任阿里大文娱总裁的传言。

鉴于大文娱在阿里体系中与天猫的地位差距，这被视为蒋凡遭打入“冷宫”的信号；当然，阿里迅速出面平息了这个谣言。

在很多人印象中，阿里是一家极度注重企业文化和讲究价值的公司，对于员工的职业操守、生活作风以及工作作风问题容忍度很低。

一位阿里员工向网易科技《态℃》栏目组记者表示，“阿里历史上并没有因个人作风问题而处理过高管，但如果蒋凡真的涉及到经济利益输送，他在阿里的职业晋升生涯可能就此断送。”

但现在是电商平台竞争的关键阶段。面对在下沉市场上拼命进攻的拼多多，以及对手频出的直播电商，蒋凡现在正肩负着巨大压力，如果临阵换将，势必会给战事带来不可预知的变数。

阿里，很为难。