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天猫总裁蒋凡自请调查，这件“私事”阿里巴巴左右为难

2020/4/21 15:25:29来源：网易科技作者：科科责编：远洋评论：

4月17日的那条微博，让淘宝和天猫的总裁蒋凡在阿里的地位变得有点微妙。

它的影响已经造成：微博上出现了不少抨击蒋凡的言论，这些言论的发出者，不乏淘宝最主要的用户群体—女性用户。

另一面，作为阿里最核心业务天猫淘宝的负责人，又值电商混战，狙击拼多多、发力直播电商等战役进入白热化阶段，蒋凡在阿里的地位不言而喻。

阿里会如何妥善处理这次危机，很关键。

这已不是蒋凡的私事？

4月18日，蒋凡在阿里内网发帖，就“家人在微博上的言论和一些网上传言给公司带来了非常不好的影响”道歉，并表态请公司对其展开调查。

但用户并不买账。

鉴于花花董花花已经删除微博、张大奕也已经限制评论，大量用户涌入了已经退休的阿里创始人马云微博下。

他们抨击着蒋凡，认定张大奕为“小三”，并为“花着女性的钱去为小三控评”而感到愤怒。

在他们眼中，这已经不再是蒋凡个人的私事。不少用户认为表示，这涉及到蒋凡在任淘宝、天猫总裁期间，是否与张大奕持股的如涵控股存在利益输送。

目前阿里已经成立了调查组调查此事，暂时还未有结论。

坐火箭的蒋凡

85后的蒋凡，被戏称为阿里“太子”。

这源于美团创始人王兴的一条朋友圈。当时，王兴在朋友圈中把蒋凡和拼多多的创始人黄铮并列，说高兴看到这两个聪明人的对决。看热闹不怕事大的王兴说，“蒋凡如果要是能赢了这一仗，那他就是当之无愧的阿里CEO。”

因而，在一些媒体眼中，蒋凡就成了逍遥子张勇的接班候选人。

不过，对于蒋凡的晋升速度，阿里内部人员是用“火箭”来形容的，他掌管着淘宝、天猫总裁和阿里妈妈，是阿里内部最年轻的合伙人，也是由阿里现任CEO张勇亲自选中和一手提拔起来的将才。

在加盟阿里之前，蒋凡在2010年创办了友盟，这是一个移动开发者的服务平台；3年后，友盟覆盖近6亿活跃设备、18万个APP和6万开发者。友盟此后获得了来自李开复、经纬的多方投资，估值一度达到了5000万美元。

2013年底，阿里以8000万美元的价格收购了友盟，那年蒋凡28岁，他实现了财务自由；据媒体报道，蒋凡原本准备在阿里呆一段时间就走，但逍遥子张勇却找上门来挽留他。

据《中国企业家》报道，那是在一个阳光明媚的午后，时任阿里巴巴COO的张勇相约蒋凡在茶室里谈心，随着茶香飘散，张勇慢慢说道：“想不想咱们一起折腾点事情，以后你可以讲故事给孙子听？在阿里这个舞台上来表演一下，留下一点记忆？”

蒋凡同意了，留了下来，开启了一路开挂式的职位跃升。

2013年，蒋凡以“淘宝无线事业部资深总监”身份开始工作；2014年，蒋凡负责手淘的无线化转型，淘宝交易的无线占比从百分之十几，增长到80%以上；2017年，蒋凡带领淘宝产品团队，完成了淘宝与手机淘宝的整合，同年12月27日，蒋凡被任命为淘宝总裁，同年任北京技术中心技术委员会主席、首席架构师、集团高级科学家，统筹规划北京技术中心技术架构，参加集团技术架构工作。

张勇在任命书中这样写道，蒋凡加入阿里的几年，始终保持创业者的冲劲，有敏锐的消费者洞察和产品洞察，在整个淘系无线化升级过程中，起到了核心驱动作用，推动了淘宝走向数据驱动，实现千人千面。

蒋凡被任命为淘宝总裁之前几个月，阿里宣布成立的“五新战略执行委员会”，蒋凡是委员会成员之一，也是淘宝班委会班长。

2019年3月6日，蒋凡再进一步，取代靖捷兼任天猫总裁；6月，蒋凡成为最新38位阿里巴巴合伙人中最年轻一员，此时他刚刚加入阿里巴巴5年，而这个数字是成为合伙人的最低年限；这一年，蒋凡成为仅有13人的阿里巴巴经济体发展执行委员会其中一员，这也被称为阿里巴巴最有权势的13人。

如果不出差错，蒋凡在阿里的前途本是风光无限的，直到这次突然爆发的事件出现。

阿里左右为难

在微博曝光后不久，某社交平台传出了蒋凡被调离淘宝、改任阿里大文娱总裁的传言。

鉴于大文娱在阿里体系中与天猫的地位差距，这被视为蒋凡遭打入“冷宫”的信号；当然，阿里迅速出面平息了这个谣言。

在很多人印象中，阿里是一家极度注重企业文化和讲究价值的公司，对于员工的职业操守、生活作风以及工作作风问题容忍度很低。

一位阿里员工向网易科技《态℃》栏目组记者表示，“阿里历史上并没有因个人作风问题而处理过高管但如果蒋凡真的涉及到经济利益输送，他在阿里的职业晋升生涯可能就此断送。”

但现在是电商平台竞争的关键阶段。面对在下沉市场上拼命进攻的拼多多，以及对手频出的直播电商，蒋凡现在正肩负着巨大压力，如果临阵换将，势必会给战事带来不可预知的变数。

阿里，很为难。

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关键词：阿里巴巴蒋凡

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