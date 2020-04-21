小米 MIUI 12 深色模式 2.0 官方爆料：自动调节对比度/文字字重、壁纸智能压暗

IT之家4月21日消息 今天上午小米手机官微宣布，将于4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”。

MIUI官方提前宣布了MIUI 12的新功能：深色模式2.0。

根据小米的说法，深色模式2.0将有三个特色：1、全局覆盖：42个系统应用深度适配，20个主流应用为MIUI深度定制，还有海量三方应用现已支持非线性反色算法；2、强大的非线性反色算法，精准识别界面元素，针对每个界面对象动态反色；3、反色算法基于Lab、HSV色彩空间，反色适配更广更自然。



使用深色模式时，是否有白天看不清、夜间太刺眼的烦恼？MIUI 12深色模式2.0 x 自动调节对比度，随光而动，极致贴心！

①打通深色模式与夜间模式，跟随屏幕亮度自动调节；

②采用符合WCAG标准的颜色设计，选色对比度高，亮光环境下内容更清晰；

③暗光环境下，根据屏幕亮度智能降低对比度，夜间不刺眼。

打开深色模式，觉得文字有眩光？MIUI 12深色模式2.0 x 自动调节文字字重，减少眩光，极致贴心。

IT之家获悉，基于MIUI11独创的动态字体系统，深色模式下自动调细系统字重，减少眩光和模糊，浅色模式下恢复正常字重，让阅读更舒适。

深色模式下，壁纸太亮怎么办？MIUI12深色模式2.0 x 壁纸智能压暗，深度沉浸，极致贴心！

并非简单压黑，而是像素级精准压暗，模拟真实世界的明暗变化，还原真实色彩，暗色更自然。