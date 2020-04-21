任正非：华为手机 3 月中国市场日销 45 万部，HMS 随 P40/Pro 进入市场

IT之家4月21日消息 华为今日发布2020年一季度经营业绩。2020年一季度，公司实现销售收入1822亿人民币，同比增长1.4%，净利润率7.3%。华为表示，华为各项业务开展正常，整体经营结果符合预期。

据华为心声社区报道，华为创始人、总裁任正非3月25日在接受《华尔街日报》采访时表示：我们的操作系统已经开源、开放，HMS将随着P40走入市场。当然，与老牌的苹果、谷歌相比，我们还是有差距的，但也有一些特色，所以我们还是决心要走入市场。我们做这件事情是被迫的，因为没有安全感，如果还用别人的东西，下次再被别人断供怎么办？是断供把我们逼上梁山的，我们必须努力去把耽误的功课补好，否则无法再立足在这片土地上。

华为在中国和海外的智能手机销量如何？ 任正非表示，应该是增长的，但是增长的数量我不太清楚。我只知道现在中国市场的销量每天大概在45万部左右，国际市场是有衰退，这样大致判断。四月后开始增长，每个月的销售量预计大概是2000多万部。但是由于这次瘟疫出现，我们的平板、电脑……有关业务的销售量是5-6倍的增长，这些平板已经预装了我们HMS操作系统（IT之家注：HMS是指华为移动服务）。

IT之家从采访中获知，任正非预测一季度收入目标计划有适当下降，估计年度收入目标计划不会有影响，我们有信心实现今年的销售目标和利润目标。

华为任正非介绍：这次疫情对我们的生产、销售、交付是有一定的影响的。我们公司是从2月1日开始上班的，工期上没有耽误，员工陆陆续续到达，从最初70%、80%、90%……逐步到达了一定比例。主要是有些地区还在封闭隔离中，部分员工不能完全到齐。当我们复工能力达到90%的时候，有些配套厂家生产数量还是提升不上来，疫情对他们有影响。很多小公司、小工厂没有卫生防疫条件，当地政府不允许他们开工。我们就帮他们解决防疫问题，帮助他们说服当地政府，在确保健康安全的情况下，让他们开工。此外，国际物流也有影响，现在国际航班数量大幅度减少，空运费用上涨3-5倍，这对我们有影响，预测一季度计划有适当下降，估计年度计划不会有影响。

任正非称，下调数字的统计估计到4月中旬才能出来，实际下调是很微小的。原因是一些配套的部件、以及有些国家的发货通关受影响，另外，人们还处在家里自我隔离状况下，工程也会受到一些影响。但是对我们来说，总体影响不大。

在当前疫情下，华为如何在全球市场开展竞争？任正非称首先，管理公司就像远程采访一样，工作也可以采用远程办公、远程会议的方式；第二，我们减少员工的流动，本地员工在本地流动，跨境流动减少；第三，现在一部分国际合同都是扩容项目，在机房完成，通过软件提升来实现，并不需要在野外作业。所以，现在华为的合同销售还可以继续增长。

任正非还表示，我们去年2019年的销售收入增长接近20%，利润大幅度增长，这就证明了客户对我们的信任并没有因为美国对我们打击而产生影响。今年我们在计划上比去年还有一定规模的增长，今年的研发经费比去年将增长58亿美元，去年研发经费150亿美元左右，今年可能超过200亿美元。我们克服困难的能力越来越强，面对的困难和遇到的挑战会越来越少，我们有信心实现今年的销售目标和利润目标。这场瘟疫过去以后，人们更加体会到先进的信息技术在应对瘟疫问题上也有很大价值，人们可能会加快网络建设。