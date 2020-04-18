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华为钱包深圳通本地卡众测招募开启

2020/4/18 20:30:24来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家4月18日消息 据IT之家网友反馈，华为钱包现已开启深圳通本地卡众测招募活动。

IT之家了解到，此次活动招募时间为从今天至4月25日，测试时间为4月21日-4月28日，主要针对已开通深圳通本地卡的用户，持互联互通卡的用户谨慎报名。

注意：

960及以下芯片的用户删卡后将没有深圳通卡片可用。（960及以下芯片手机包括：华为P10系列、华为Mate 9系列、nova2s、荣耀9/V9、荣耀8/V8）

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关键词：华为华为钱包

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