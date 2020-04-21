暴风集团：因招不到 CFO 无法按期披露年报和 Q1 季报

IT之家4月21日消息 暴风集团今日晚间发布公告称，公司尚未完成聘任首席财务官的工作，现有员工无法承担2019年度报告的编制任务。因此，预计无法在法定期限内披露2019年年度报告和2020年第一季度报告。

根据规定，上市公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。基于以上原因，公司预计无法在规定期限内披露2020年第一季度报告。截至4月21日收盘，暴风集团下跌2.43%，收报于2.40元，盘中最低至2.35元，上述两项股价均创出历史新低。

IT之家获悉，公告称，公司仍在寻找首席财务官以及审计机构，但由于经营状况不佳、业务停滞、 拖欠员工工资、负面新闻过多等原因，至今尚未有结果。

暴风集团称，公司将继续努力寻找有意愿的首席财务官人选和审计机构，并尽快按照规则 要求披露2019年度业绩情况。公司争取在法定披露期限届满之日起两个月内披露公司2019年年度报告，但不排除最终无法如期完成的可能性。

按照相关规定，若公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露2019年年度报告，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。被暂停上市后一个月内仍未能披露年度报告，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。