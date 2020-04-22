小米10青春版背部真机照公布：方形后置四摄+曲面机身设计

IT之家4月22日消息 继昨日小米手机正式官宣新款小米10青春版，今日官方也正式放出了这款手机的背部真机照。

从海报来看，小米10青春版采用方形后置四摄方案以及曲面机身设计，闪光灯位于四摄模组下方，同时白色后盖还蕴藏着一些粉色元素。根据此前官方公布的数据显示，小米10青春版拥有不到8mm的轻薄机身，重量在200g以内。

IT之家了解到，小米10青春版将支持50倍变焦，拥有多彩配色，该机将于4月27日下午2点同MIUI 12一起发布，IT之家将保持关注。