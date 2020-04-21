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小米 10 青春版还有一位青春好友：“伸出援手”暗示哆啦 A 梦

2020/4/21 20:49:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月21日消息 今天上午小米手机官微宣布，将于4月27日下午2点举行小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。小米10青春版搭载后置4摄，支持50倍变焦。这次小米还将重磅发布MIUI 12系统，MIUI 12官方海报主题是“触碰想象，感受真实”

今天晚上，小米手机官方宣布，明早 10 点，小米10青春版将为大家介绍一位“可能是”我们共同的青春好友。每个人的青春里，都有自己最特别的青春好友。最后，他们会变成你一辈子的朋友，在你需要的时候向你伸出援手。

从描述和海报形象来看，这位青春好友可能就是哆啦A梦

对于小米10青春版手机，小米将其定位于为年轻人打造的一款 5G 手机，这次小米集团副总裁常程将进行发布会演讲。号称是小米青春制作人。

IT之家获悉，在相关问答中，小米常程用三个词介绍小米10青春版：很甜，好身材，有远见。年轻人有自己的生活态度和审美体系，包括精致的外观、时尚潮流的颜色、创新的体验和性能，甚至是一个小小的保护壳、包装盒。

小米手机今天下午还公布了小米10青春版的包装盒，5 款青春趣玩特别包装：迷恋心心眼、wink大眼睛、豪横粗眉毛、眼泪汪汪脸、机智学霸范儿。

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关键词：小米10青春版小米手机

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