NASA拟用维珍银河等私人公司亚轨道飞行训练宇航员

4月22日消息，据外媒报道，美国宇航局(NASA)希望借助维珍银河和蓝色起源等私人航空公司的亚轨道飞行服务训练宇航员，让他们为应对太空挑战做好准备。这表明，私人航天行业可能会成为巨大的市场。

NASA局长吉姆·布里登斯廷(Jim Bridenstine)日前表示，该机构现在之所以考虑求助于私人航空公司，主要是因为以前根本不存在这种可能性，“这是我们国家直到最近才拥有的能力”。

然而事实上，私人公司的亚轨道飞行能力依然未成为现实。维珍银河和蓝色起源公司都演示了掠过太空边缘的亚轨道飞行，但试飞和常规商业飞行是截然不同的两回事儿。

虽然维珍银河公司已经在售票，但进行首次载人亚轨道飞行的日期尚未确定。这次飞行很可能是在今年进行，但如果没有可靠的时间表和成功任务的记录，很难说目前这种能力是否真正可行。

不过，维珍银河、蓝色航空或其他供应商在未来应该有能力提供亚轨道飞行服务，这似乎是NASA热衷于推进的事情。但同样不可避免的是，宇航员们所有的训练都必须在地球上进行。

直到最近，要进入太空需要搭乘价值上亿美元的火箭，登上国际空间站，抑或是乘坐轨道器或着陆器前往月球。不过，亚轨道飞行将会帮助人们以更便宜的方式短暂进入太空。火箭助推的大气层上升和由此产生的失重是进行训练、测试和其他操作的合适方式，这也是NASA希望实现的目标，尽管其目前还没有签署任何合同。

目前，提供亚轨道飞行服务的供应商最初几次的飞行座位已经销售一空，但太空旅游并不是经过验证的行业，像当前新冠疫情和随后不可避免的经济低迷实际上可能会对这些高成本项目产生严重影响。

布里登斯廷说：“这对NASA来说是个重大战略转变，这种转变不仅仅是像政府项目最近所做的那样，更多地依赖私营企业，而是将私人飞行作为官方培训宇航员的途径。”他表示，这些飞行需要非常安全，尽管尚未完全达到飞往国际空间站的相同安全标准。