NASA火星直升机已做好发射准备：30天内完成5次飞行测试

据外媒报道，美国宇航局（NASA）的“毅力号”火星探测器目前正在佛罗里达州肯尼迪航天中心进行发射准备，其关键的硬件部件火星直升机将开始在地球上完成最后的测试，并做好发射准备。

图1：NASA火星直升机及其巡航级在肯尼迪航天中心有效载荷危险服务设施内的气闸舱内进行功能测试

火星直升机的重量不到1.8公斤，机身大约和垒球差不多，它的双桨叶将穿过稀薄的火星大气层，以每分钟近3000转的速度旋转，速度大约是陆地车的10倍。



这架小型旋翼机将很快安装在“毅力号”的腹部，其设计目的是展示这项技术是否可以在地球以外的地方使用。类似的设备也可能在未来十年用于探索土星最大的卫星土卫六。

NASA的火星直升机将是第一架在其他星球上飞行的飞行器。这种太阳能双旋翼飞机在着陆后仍将固定在“毅力号”上。当任务管理人员能够找到可以接受的区域来部署飞机时，它们才会开始试飞。

火星直升机将在30天内完成最多5次飞行测试，每次都比上一次稍微远一点儿。在第一次飞行中，火星直升机将攀升到3米的高度，并盘旋约30秒。

图2：NASA火星2020探测车现在有了官方名称，被称为“毅力号”

NASA科学任务管理局副局长托马斯·祖尔布钦(Thomas Zurbuchen)在谈到火星直升机时称：“对于未来的探险者来说，清楚地看到下一座山后面有什么至关重要。我们已经从火星表面和轨道上看到很多火星景观。再加上望远镜提供的鸟瞰维度，我们可以想象未来的任务会取得怎样的成就。”

作为发射前测试的一部分，火星直升机将被放置在气闸舱内，旋翼转速高达每分钟50转。测试证明，这艘直升机的功能与预期一致，很快就会安装到与其对应的探测车上。这次最后的测试标志着旋翼叶片将最后一次旋转，直到探测器到达火星表面。

但在火星直升机能够帮助我们以一种全新的方式看到火星之前，它必须被发射上去。要做到这一点，它将以搭便车的方式前往，随着“毅力号”登上红色星球。NASA计划在7月的某个时候搭载联合发射联盟公司的阿Alliance Atlas V运载火箭发射它们。

在火星直升机充当侦察机的同时，“毅力号”将在火星上寻找生命迹象。它还将帮助科学家描述火星的气候和地质特征，并最终收集样本，以便未来返回地球时携带。“毅力号”上的机载仪器将测试有助于为最终人类探索火星任务铺平道路的技术。

图3：火星探测器带回样本的详细流程

NASA正在与欧洲航天局(ESA)合作，制定一项如何最好地将火星样本送回地球的计划。样本返回任务估计在2025年左右进行。欧洲航天局也在与俄罗斯航天局合作，将其探测器送上火星，但不幸的是，降落伞测试的延误加上新型冠状病毒疫情的爆发，使这项任务被搁置到2022年。

到目前为止，NASA预计“毅力号”的火星任务不会有任何延迟。该机构正在采取措施保障其工作人员的安全，同时也优先考虑这项任务以及前往空间站的任何载人任务。如果一切按计划进行，“毅力号”以及火星直升机将于2021年2月抵达这颗红色星球。