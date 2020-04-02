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NASA 与 SpaceX 禁止员工使用 Zoom 视频会议软件

2020/4/2 7:39:01来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

北京时间2日消息，马斯克旗下火箭公司SpaceX已禁止员工使用Zoom的视频会议应用程序，因为存在“严重的隐私和安全问题，”此前几天，美国了联邦调查局（FBI）警告用户注意该流行应用程序的安全性。

随着新冠肺炎疫情促使很多美国人在家工作或学习，对Zoom和其他数字通信工具的需求迅速增长。Zoom的用户数量在3月份达到了竞争对手微软Teams的近三倍，其市值自1月底以来增长了一倍。

SpaceX在3月28日的一份电邮中要求其员工立刻停止使用Zoom，“我们知道，我们中的很多人正在使用这一工具进行会议和会议支持。请使用电邮、短信或电话作为替代通信手段。”

SpaceX的最大客户美国国家航空航天局（NASA）一位发言人表示，该机构也已禁止其员工使用Zoom。

美国联邦调查局（FBI）波士顿办公室周一发布了一份关于Zoom的警告，提醒用户不要在该网站上进行公开会议或广泛分享链接，此前发生了多起身份不明的人入侵学校网络课程的事件。

FBI前探员布拉德·盖瑞特（Brad Garrett）称，Zoom软件已经成为网络犯罪和恶意行为的目标。“网络犯罪正在持续攻击像Zoom这样的平台，尤其是在新冠肺炎疫情期间。一般来说，犯罪分子会创建一些冒充Zoom的域名，达到偷窃个人信息的目的。”

调查新闻网站The Intercept周二报道称，Zoom不是会议参与者之间的端到端加密，该公司可以查看会议。

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关键词：NASASpaceX

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